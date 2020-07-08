الزراعة: ضبط 1084 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة، استمرار جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال تكثيف حملاتها المرورية على أسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيدا على وصول غذاء صحي أمن للمواطنين في المقام الأول.

وتلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال 6 أشهر في الفترة من 1 يناير2020 حتى 30 يونيو 2020، حيث بلغ إجمالي المضبوطات 1084 طنا على مستوى الجمهورية.

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وأوضخ التقرير، أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 5758 محضرا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وفي سياق متصل أكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن مديرية الطب البيطري بمحافظة كفرالشيخ إدارة التفتيش على اللحوم، شنت اليوم حملة على محلات الجزارة بمدينة كفرالشيخ بالاشتراك مع الرقابة التموينية بالمحافظة حيث تم ضبط أحد الجزارين وبحوزته ختم جاموس صغير مقلدة تحمل اسم مجزر كفرالشيخ وزجاجة مادة ملونة، كما تم ضبط لحوم بقري وجاموسي غير صالحة للاستهلاك الآدمي لدى نفس الجزار تزن ٢٦٥ كيلو جرام.

وأشار إلى ضبط 80 كجم لحوم بقري مذبوحة خارج المجازر بأحد محلات الجزارة وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة.