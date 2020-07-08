مصر | القبض على مهتز نفسيا تشاجر مع مواطن في شبرا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر القبض على مهتز نفسيا تشاجر مع مواطن في شبرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد تدوال صورة له على مواقع التواصل الإجتماعي، ألقى رجال الشرطة القبض على مهتز نفسيا تشاجر مع مواطن بمنطقة شبرا وتحرر محضر بالواقعة.

وكانت إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تداولت صورة لأحد الأشخاص ومدون أسفلها "تشاجر هذا الشخص مع أحد المواطنين بشبرا".

وقامت الأجهزة الأمنية المعنية بتحديد هوية المذكور وتبين أنه مهتز نفسياً "له معلومات جنائية مسجلة" وأنه دائم المبيت بالطريق العام بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وقد تم ضبطه وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.

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ويقوم الأول بإستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.