أخبار مصر | وزيرة الصحة تستعرض جهود مجابهة كورونا.. وتؤكد تراجع أعداد الإصابات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تستعرض جهود مجابهة كورونا.. وتؤكد تراجع أعداد الإصابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرضت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، الموقف الحالي لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وكذلك استعرضت خطة استئناف العمل بمبادرات الصحة.

وأكدت "زايد" على تراجع أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد من 10518 حالة في الفترة من 23 يونيو حتى 29 يونيو، لتبلغ 8404 حالات خلال مدة مماثلة من 30 يونيو الماضي حتى 6 يوليو الجاري.

وأضافت "زايد"، أنه منذ بدء الجائحة تم اتخاذ حزمة من الإجراءات كان لها دورا فعالًا في تسطيح منحنى الإصابات وإعطاء فرصة للنظام الصحي لاستيعاب الأعداد، بحيث لا تتزايد بصورة مفاجئة؛ ما يؤدي إلى انهيار المنظومة الصحية.

وتابعت أنه تم اتخاذ قرارات خاصة بتنظيم العمل وقرارات أخرى للحد من حركة المواطنين؛ بهدف الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتقليل فرص العدوى، عن طريق تعطيل المدارس والجامعات، وتقييد حركة الطيران، وفرض الحظر الجزئي، وحظر التجمعات، بالإضافة إلى قرارات تخفيض العمالة، ووقف حركة المواصلات والتنقل بين المحافظات.

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وأضافت الوزيرة، أنه تم إصدار عدد من الإرشادات التوعوية وبروتوكولات التعامل مع الإصابة؛ بهدف حماية الأفراد من التعرض للإصابة، وتقليل فرص تعرض المصاب للمواطنين الأصحاء.

وتطرقت وزيرة الصحة، إلى نتائج إحدى الدراسات التي تم إعدادها لتقييم آثار السياسات المُتبعة عبر 135 دولة مختلفة على معدل الإصابات، والتي أوضحت أن السياسات التي تمنع التجمعات الوثيقة في مجموعات كبيرة، مثل الأحداث العامة والتجمعات الخاصة والمدارس هي الأكثر فعالية في الحد من الإصابات.

واستعرضت الوزيرة، خطة استئناف العمل في مبادرات الصحة العامة، لافتة إلى أن خطة العمل تتمثل في استئناف العمل بالطاقات الاستيعابية لمعظم المستشفيات في حدود 30 - 50% لصالح حالات قوائم الإنتظار، حتى نهاية شهر يوليو الجاري، واستعادة الطاقات الاستيعابية لمعظم المستشفيات في حدود 50 - 75% مع بداية شهر أغسطس القادم.

وأشارت الدكتورة هالة زايد، إلى الجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي "100 مليون صحة للأمراض المزمنة"، والتي انطلقت 20 يونيو الماضي، من خلال 228 مستشفى، و321 مركز طب أسرة.

وأوضحت، أنه تم استئناف العمل بمبادرة دعم صحة المرأة المصرية منذ 4 يوليو الجاري ويتم تقديم الخدمة من خلال 4098 فريقا طبيا، و3593 وحدة صحية، و101 مستشفى فحص، لافتة إلى أن عدد الوحدات التي استأنفت العمل فعليا في المبادرة يبلغ 900 وحدة.