أخبار مصر | أمهات مصر: المتحرش إنسان جبان.. ولابد من أقصى عقوبة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أمهات مصر: المتحرش إنسان جبان.. ولابد من أقصى عقوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصفت عشرات الأمهات علي صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، برئاسة عبير أحمد، عبر موقع فيس بوك، الشخص المتحرش بالإنسان المريض النفسي عديم التربية والإيمان، وغيرها من المسميات التي تناسب الشخص المتحرش.

وتفاعلت الأمهات من أولياء الأمور علي صفحة اتحاد أمهات مصر، في وصفهن للإنسان المتحرش، حيث قالت ولي أمر: "قليل الأدب، ولازم من معاقبة علشان الكل يعرف حدودة ولا يتعداها"، واستكملت أخري: "انسان قذر، وعلاجه الإعدام، لو واحد اتعدم بسبب التحرش أقسم بالله كلهم هيخافوا".

وأضافت ولي أمر أخري: "رأيى من ساعده على ذلك: قلة إيمان وسوء تربية وغياب الدعوه الإسلامية وعدم إضافة الدين للمجموع وانحراف المجتمع والإفراط فى وجوده علي الإنترنت والفن الهابط وسوء إدارة الإعلام".

وذكرت أخري: "حيوان آدمي تسيره غرائزه، بس ليا تعليق حضرتك أنه يوجد المتحرش ويوجد بعض المتحرشات أيضا والتحرش ليس مقصور علي الجسد فقط، ممكن يكون لفظي وممكن يكون بصري

ولكن الفرق أن كثير من السيدات يتأذن من التحرش ولكن بعضهم لا يستطيع التصريح بذلك، أما الرجال فبعضهم من المحترمين يتعامل مع أي مضايقات بإحترام أو بردة فعل قد تكون قاسية وبعض الرجال المرضي يستمتع بهذا لأن هذا التحرش يحسسه برجولته الواهية".

وقالت أخري: "انسان قذر ولازم يأخذ أقصى عقوبه، بس لازم الدولة تنزل حملات توعيه فى كمية جهل وناس بتتعامل بهمجيه بطريقه غير عادية، انا مش بنزل بنتى من البيت وفى أى حته بروح معاها خلاص مبقاش فيه أمان لأى حد ومش تحرش بس والبنات اللي بتتخطف وبتغتصب كتير علينا قوى كدا".

وختمت ولي أمر أخري بالقول: "أولا هو شخص جبان، ثانيا البيئة اللي اتربي فيها لا تحترم المرأة وتهينها بكل أشكال الإهانة الممكنه وغالبا هو ضحيه لجريمة ارتكبت في حقه فخرج منه الاذي والإجرام في شكل التحرش وغالبا بيكون مرتكب لجرائم أخري".

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