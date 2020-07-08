أخبار مصر | أمهات مصر: المتحرش إنسان جبان.. ولابد من أقصى عقوبة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أمهات مصر: المتحرش إنسان جبان.. ولابد من أقصى عقوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وصفت عشرات الأمهات علي صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، برئاسة عبير أحمد، عبر موقع فيس بوك، الشخص المتحرش بالإنسان المريض النفسي عديم التربية والإيمان، وغيرها من المسميات التي تناسب الشخص المتحرش.
وتفاعلت الأمهات من أولياء الأمور علي صفحة اتحاد أمهات مصر، في وصفهن للإنسان المتحرش، حيث قالت ولي أمر: "قليل الأدب، ولازم من معاقبة علشان الكل يعرف حدودة ولا يتعداها"، واستكملت أخري: "انسان قذر، وعلاجه الإعدام، لو واحد اتعدم بسبب التحرش أقسم بالله كلهم هيخافوا".
وأضافت ولي أمر أخري: "رأيى من ساعده على ذلك: قلة إيمان وسوء تربية وغياب الدعوه الإسلامية وعدم إضافة الدين للمجموع وانحراف المجتمع والإفراط فى وجوده علي الإنترنت والفن الهابط وسوء إدارة الإعلام".
وذكرت أخري: "حيوان آدمي تسيره غرائزه، بس ليا تعليق حضرتك أنه يوجد المتحرش ويوجد بعض المتحرشات أيضا والتحرش ليس مقصور علي الجسد فقط، ممكن يكون لفظي وممكن يكون بصري
ولكن الفرق أن كثير من السيدات يتأذن من التحرش ولكن بعضهم لا يستطيع التصريح بذلك، أما الرجال فبعضهم من المحترمين يتعامل مع أي مضايقات بإحترام أو بردة فعل قد تكون قاسية وبعض الرجال المرضي يستمتع بهذا لأن هذا التحرش يحسسه برجولته الواهية".
وقالت أخري: "انسان قذر ولازم يأخذ أقصى عقوبه، بس لازم الدولة تنزل حملات توعيه فى كمية جهل وناس بتتعامل بهمجيه بطريقه غير عادية، انا مش بنزل بنتى من البيت وفى أى حته بروح معاها خلاص مبقاش فيه أمان لأى حد ومش تحرش بس والبنات اللي بتتخطف وبتغتصب كتير علينا قوى كدا".
وختمت ولي أمر أخري بالقول: "أولا هو شخص جبان، ثانيا البيئة اللي اتربي فيها لا تحترم المرأة وتهينها بكل أشكال الإهانة الممكنه وغالبا هو ضحيه لجريمة ارتكبت في حقه فخرج منه الاذي والإجرام في شكل التحرش وغالبا بيكون مرتكب لجرائم أخري".
اقرأ أيضا.. أخر احصائيات كورونا في مصر
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 480 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 21718 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1057 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 77279 حالة من ضمنهم 21718 حالة تم شفاؤها، و3489 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.