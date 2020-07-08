أخبار مصر | شاهد.. ميدان فيني بالدقي فى أبهى صوره بعد تطويره

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر شاهد.. ميدان فيني بالدقي فى أبهى صوره بعد تطويره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبدالفتاح وبالتعاون مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، في أعمال رفع كفاءة ميدان فيني.

وقال اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي، في تصريح خاص إلى بوابة الخليج 365، إن أعمال التطوير بدأت أول أمس الإثنين وتستمر لمدة أسبوعين تقريبًا.

وأوضح "رئيس حي الدقي" أن أعمال التطوير تتم بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع كفاءة المدن للحفاظ على المظهر الحضاري للأحياء والقرى.

وأضاف "عبدالفتاح" أنه بعد الانتهاء من رفع كفاءة ميدان فيني، سيتم تطوير شارع سليمان جوهر، بعد إخلاء الباعة الجائلين منه، موضحًا أن الشارع يشهد حاليًا أعمال الحفر للانتهاء من جميع المرافق تمهيدًا لتطويره، مؤكدًا بأنه سيكون حدث عالمي، بعدما كان بؤرة للبائعين.

وحصلت "الخليج 365" على صورة توضح ميدان فيني بعد التطوير، حيث يظهر الميدان على هيئة نجمة ويتوسطه نافورة وبمحيطها مساحات خضراء.

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قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عودة العمل في كافة أجهزة المحافظة الديوان العام والأجهزة التابعة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات وغيرها، بكامل طاقتها البشرية على أن يكون حضور العاملين بالتناوب "50% و50%" عدا الإدارات والتخصصات التي يرى رئيس الجهة حضورها بدون تناوب.

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ووجه المحافظ بضرورة التزام جميع الجهات باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والاحتياجات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما يحظر التواجد داخل المحافظة ووحداتهاوأجهزتها ومرافقها العامة بدون ارتداء الكمامات الواقية.

وشدد محافظ الجيزة على أن تلتزم جميع الجهات بتقديم خدماتها للمواطنين، وبالاسلوب الذى يحقق الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والوقائية والاحتياطات الصحية، ويلغى كل قرار يخالف قرار المحافظ.

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قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، بإخلاء فرح مقام بإحدى القاعات بمركز أبو النمرس، من المعازيم.

وأغلقت الأجهزة القاعة وتشمعيها، قبل بدء حفل الزفاف، ومصادرة جميع محتوياتها، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

كما أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية، بالعديد من المناطق، لمتابعة خطط الرصف والتطوير الجاري تنفيذها داخل المحافظة.

وتفقد محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمحور المنصورية للوقوف على نسب التنفيذ على أرض الواقع، إلى جانب العمل على إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء تطوير شامل لمحور المنصورية لكونه أحد الطرق الهامة المؤدية للمناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة.

كما تفقد أعمال التطوير الجارى تنفيذها بميدان الرماية وطريق الفيوم بحي الهرم، وتدبيش وتطوير ترعة المريوطية.