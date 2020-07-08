أخبار مصر | الشباب والرياضة تعلن تفاصيل مبادرة "دراجتك .. صحتك"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الشباب والرياضة تعلن تفاصيل مبادرة "دراجتك .. صحتك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،

إن مبادرة "دراجتك صحتك" تهدف إلى تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة ، مشيرا إلى أنها ترتكز على محورين أساسيين الأول يتمثل فى تحسين اللياقة البدنية والصحية للمواطن من خلال استخدام "الدراجة الهوائية"، والمحور الثاني يتركز فى أن "الدراجة" تعد وسيلة انتقال مصاحبة للبيئة.

وأعلن صبحي، أن مبادرة "دراجتك.. صحتك" التى تتبناها الوزارة ستبدأ بتوفير 1000 دراجة بسعر مدعم للمواطنين، استهداف زيادة هذا العدد بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع خلال العام الأول للمبادرة؛ تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وبغرض المساهمة فى نشر الرياضة، وجعلها أسلوب حياة كأحد المحاور الرئيسية من محاور استراتيجية عمل.

وأوضح صبحي خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء بمركز التعليم المدني بالجزيرة، أن السعر المعلن للدراجة مناسب ومدعم من الوزارة، وبتسهيلات فى السداد.

وأشار إلى أنه يمكن للشباب والمواطنين الراغبين فى اقتناء الدراجات الدخول إلى البوابة الإليكترونية للوزارة لملىء البيانات المطلوبة، وتحديد نوع الدراجة المطلوبة، مقدمًا الشكر والتقدير لكل شركاء النجاح فى تنفيذ المبادرة، وتوفير كل الدعم لها لتحقيق الأهداف المرجوة منها على مختلف الأصعدة.

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ومن جانبه، أوضح الفريق عبد المنعم التراس أن الدراجات المعلن عنها ضمن مبادرة "دراجتك صحتك" هى صناعة مصرية خالصة، ويتم طرحها أمام الشباب والمواطنين، والعمل على تشجيعهم على اقتنائها فى ظل الطفرة الإنشائية التى تشهدها البلاد على صعيد شبكة الطرق والمدن الجديدة والتى تراعى فى تخطيطها تحديد مسارات وطرق خاصة للدراجات.

وعبر رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن خالص تقديره لوزير الشباب والرياضة على التعاون المثمر مع الهيئة العربية للتصنيع فى أكثر من مشروع تنموى، وكذا دوره فى تطوير المنظومة الرياضية والبرامج والمشروعات والمبادرات المقدمة للشباب فى مختلف المجالات.

فيما أكد السيد طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة مشاركة البنك فى المبادرة انطلاقًا من الدور المجتمعي للبنك، وكون المبادرة مشروع قومي يتطلب تكاتف الجميع من أجل إنجاحها، متمنيًا الوصول إلى مليون دراجة فى السنة الأول من المبادرة لما تتميز به من إيجابيات على صحة المواطن، وسهوله التنقل.

وتوفر وزارة الشباب والرياضة فرصة التقدم لطلب شراء دراجة ضمن مبادرة "دراجتك صحتك" أون لاين من خلال البوابة الإليكترونية للوزارة عبر هذا الرابط.

