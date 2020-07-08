شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن بني سويف» تتسلم 1500 كرتونة مواد غذائية من صندوق «تحيا مصر» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلّمت مديرية التضامن الاجتماعي في بني سويف، الأربعاء، 1500 كرتونة مواد غذائية ودجاجة مقدمة من صندوق «تحيا مصر»، لدعم جهود المحافظة في توفير متطلبات الفئات الأكثر احتياجا من الأرامل وذوي الإعاقة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تشهد تعاونا بين صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني لتنفيذها على أكبر نطاق ممكن.

وبحسب بيان، حضر التسليم كل من بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، ومسؤولي جمعية شباب الخير «الجمعية المسؤولة عن التوزيع»، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

من جانبه، أشاد نائب المحافظ بالدور الذي يقوم به صندوق «تحيا مصر»، ومساندة الأجهزة التنفيذية في تنفيذ خطة الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، في إطار المبادرة الرئاسية الرائدة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تشهد تضافرًا غير مسبوق من جميع أجهزة الدولة والمجتمع المدني في تنفيذها، ومازال المواطن يجنى ثمارها في جميع مناحي حياته.

وأِشار نائب المحافظ إلى الخطة التنموية التي يتبناها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، والتي تعتمد على حشد جميع الجهود التنموية تحت مظلة واحدة ووفق أهداف محددة، والأولوية تكون توفير متطلبات واحتياجات القرى والفئات الأكثر احتياجًا، في إطار توجهات الدولة التي تترجمها الحكومة إلى خطوات عملية في هذا المجال.

1500 كرتونة مواد غذائية مقدمة من صندوق تحيا مصر للفئات الأكثر احتياجًا ببني سويف

1500 كرتونة مواد غذائية مقدمة من صندوق تحيا مصر للفئات الأكثر احتياجًا ببني سويف

1500 كرتونة مواد غذائية مقدمة من صندوق تحيا مصر للفئات الأكثر احتياجًا ببني سويف