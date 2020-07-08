«التعليم»: 105 آلاف طالب وطالبة أدوا امتحانات الدبلومات الفنية العملية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدى 105 آلاف و248 طالبًا وطالبة من طلاب الدبلومات الفنية امتحانات المواد العملية «الدور الأول» للعام الدراسي الجاري 2019-2020، التي تبلغ 163 مادة في النوعيات «صناعي، زراعي، تجاري، فندقي»، داخل 730 لجنة موزعة على جميع المديريات التعليمية.
وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، في بيان، الأربعاء، إن الامتحانات سارت بشكل جيد دون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، مضيفًا أنه تم توفير جميع الأدوات الاحترازية من كمامات قطنية، وواقيات للوجه، وقفازات لكل الطلاب وكل المعلمين.
ورصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة خلال اليوم، حيث تم الإبلاغ عن إصابة مراقب عملي بلجنة طوخ الثانوية الصناعية بنين رقم «566»، بارتفاع درجة حرارته، وتم نقله إلى المستشفى.
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