شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري»: لن نسمح بتهديد أمننا من قبل الميليشيات.. وندعم الحل السياسي في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، الأربعاء، أن مصر لن تسمح بتهديد أمنها من قبل الميليشيات، مشيرا إلى أن مصر تدعم حلا سياسيا في ليبيا وفق «مبادرة القاهرة».

وشدد سامح شكري خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، على أن تحقيق الاستقرار في ليبيا مرتبط بتشكيل حكومة توافقية وتفكيك الميليشيات.

وأشار إلى أن ليبيا تعاني من محاولات الهيمنة الإقليمية، موضحا أنه من الضروري الوقوف ضد الدول التي تحاول زعزعة استقرار المنطقة وتهدد أمنهم.

وبيّن أن هنالك ميليشيات في ليبيا تريد تحقيق مصالحها على حساب الشعب، وأن مصر تدعم الحل السياسي في ليبيا وفق مبادرة القاهرة.

وأشار إلى أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يكون عبر تشكيل حكومة يوافق عليها كل الليبيين ومجلس النواب، مؤكدا أهمية تفكيك الميليشيات ومكافحة الإرهاب وتوحيد الجيش وتوزيع عادل للثروة.

وقال إن تنظيم «داعش» عاد للظهور في عدة مدن ليبية، مذكر في السياق بذبح 21 مصريا في سرت، حيث قال أنها جريمة بشعة صدمت ضمير البشرية، داعيا المجتمع الدولي للتصدي لخطر التنظيمات الإرهابية في ليبيا.

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