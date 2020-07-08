شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تسعير المنتجات البترولية تقرر تثبيت أسعار البنزين حتى سبتمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيه الماضى، التوصية بتثبيت الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلى وذلك للربع يوليه / سبتمبر 2020.

وتم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة: 25ر6 جنيه للتر البنزين 80، و50ر7 جنيه للتر البنزين 92، و50ر8 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع السولار 75ر6 جنيه للتر.

واستعـرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنـت في السوق العالمى وسعر الصـرف للفتـرة أبريل / يونيه 2020، الذين يعتبرا أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري.

وجاءت توصيات اللجنة في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادى العالمى وأسواق البترول والطاقة خاصة خلال الفترة أبريل / يونيه 2020 وحدوث تذبذبات حادة في الأسعار العالمية للبترول وتوقف شبه كامل للنشاط الاقتصادى للعديد من دول العالم في ظل حالة عدم اليقين التي سادت تلك الفترة.

وأطلعت اللجنة على توقعات كافة المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة العالمية والتى تتوقع حدوث زيادة مؤثرة في أسعار خام برنت خلال الربع (يوليه / سبتمبر 2020) مقارنة بالأسعار التي سادت في الربع أبريل / يونيه 2020، مشيرة إلى أن الإبقاء على أسعار بيع المنتجات البترولية سيسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلى وتجنيبها أثر التذبذبات الكبيرة في الأسعار العالمية.

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