شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يرفض التجديد لمدير التعليم العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفض اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، طلب مديرية التعليم بالتجديد لمدير عام التعليم لمدة جديدة.

وتنفيذا لذلك، أرسل اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة السابق، خطابا للدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التعليم، بتاريخ ١٤ مايو، للمطالبة بتنفيذ تأشيرة المحافظ وقرار اللجنة العليا للقيادات بالمحافظة، والإعلان عن وظيفة مدير عام التعليم العام وفقا للقانون ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية.

وكشفت مصادر أن المحافظ كان قد وافق على التجديد لكل من محمد السبكي، مديرًا عامًا للتعليم الفني، وإبراهيم عبدالفتاح خضر، مديرًا عامًا للشؤون المالية والإدارية، بينما رفض التجديد لمدير التعليم العام الحالي.