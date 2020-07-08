شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية يكفي 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن شمال سيناء من أقل المحافظات تأثرًا بفيروس كورونا المستجد، بفضل الجهود والإجراءات التي اتخذتها المحافظة والوعي الكامل للمواطن السيناوي.

وأكد المحافظ بحسب بيان، الأربعاء، توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات تكفى من شهر حتى 3 أشهر قادمة، بجانب توافر مواد التعقيم «كلور- كحول» بكميات تكفى لمدة شهر، بجانب توافر كميات من الأدوية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا ومستلزمات مكافحة العدوي في مخازن المديرية والمستشفيات.

وذكر المحافظ أن محافظة شمال سيناء بالتعاون مع مديريات الصحة والطب البيطري والزراعة وبالتنسيق مع مجالس المدن قامت بتطهير وتعقيم 691 منشأة صحية وتعليمية وأمنية وحكومية على مستوي المحافظة.

وأشار المحافظ إلى وجود 4 مستشفيات للعزل بالمحافظة وهي مستشفى بئر العبد«مستشفى إحالة» بطاقة 86 سريرًا و25 سرير عناية مركزة و4 أجهزة تنفس صناعي، ومستشفى العريش العام بطاقة 36سرير عزل و19 سرير عناية مركزة و21جهاز تنفس صناعي، ومستشفى الشيخ زويد بطاقة 4 سراير عزل و3 سراير عناية مركزة وجهاز تنفس صناعي، ومستشفى نخل بطاقة 22سرير عزل و26 سرير عناية مركزة وجهاز تنفس صناعي.

ولفت المحافظ إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراءات العزل والتقصي مع حالات الاشتباه، مؤكدًا أنه تم الاشتباه في 251 حالة على مستوي المحافظة من بينها 59 حالة إيجابية و52 حالة سلبية و13 حالة تحت العلاج بالمستشفيات و3 حالات تحت الفحص وشفاء 142 حالة ووفاة 12 حالة.

Advertisements