شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «الأعلى للآثار»: إقبال «غير طبيعي» على قصر البارون.. وخطة لتطوير «السكاكيني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الإقبال «غير طبيعي» على قصر البارون بعد تطويره، قائلا: «بعد الإقبال وزير الآثار وجه بزيادة ساعات الزيارة من 9 صباحا حتى السادسة مساء حتى 15 يوليو الجاري».

أضاف «وزيري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، الأربعاء: «زوار قصر البارون يشاركون صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما يلعب دورًا في زيادة الإقبال».

وعن المطالبات بتطوير قصر السكاكيني، قال «وزيري»: «قصر السكاكيني بني عام 1892 على الطراز الإيطالي وسجل كأثر إسلامي عام 1987، ويتميز بتماثيل ولوحات زيتية رائعة»، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ خطة لتطوير وترميم قصر السكاكيني قريبًا.

وقال إن متحف المركبات الملكية يضم 42 عربة من بينها سيارة قدمت هدية للخديوي إسماعيل في حفل زفافه، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح متحف المركبات الملكية خلال أيام.