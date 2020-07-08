شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يشهد إزالة 15 مخالفة بناء على حرم النيل في كفر شكر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن نهر النيل حق للجميع ولن يتم السماح بتشويه مظهره الجمالي وإقامة منشآت خرسانية أو سكنية عليه، كما لن يتم السماح لأحد بالتعدي عليه أيا كان نوع التعدي.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ، الأربعاء، في الحملة المكبرة لتنفيذ 15 قرار إزالة بناء مخالف على النيل بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر على مساحة 3000 متر، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية وإدارة حماية النيل، حيث تمت إزالة جميع الحالات المخالفة اليوم، وجاري استكمال الحملة غدا لإزالة 3 قاعات أفراح مخالفة أيضًا، على حرم النيل، كما تم التنبيه على أصحابها بإخلائها لتنفيذ الإزالة صباح الغد.

وتنوعت المخالفات والإزالات ما بين مبان خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور، أو بناء قاعات أفراح وكافيتريات وتستمر أعمال الإزالات في تنسيق تام في ضوء برنامج الإزالات، الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل بمدن كفر شكر وبنها والقناطر وطوخ، بمعاونة مديرية الري وحماية النيل ولن يتم التهاون في أي مخالفة أو تركها.

وشدد «الهجان» على ضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالتعديات على أراضي أملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون ووضع لافتات توضح ملكية الدولة لتلك الأراضي لمنع عودة التعديات، والحفاظ عليها لحين استغلالها في مشروعات تنموية تعود بالنفع على أبناء المحافظة ِ

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إزالة 15 مبنى متعدي على حرم النيل بكفر شكر فى القليوبية

إزالة 15 مبنى متعدي على حرم النيل بكفر شكر فى القليوبية

إزالة 15 مبنى متعدي على حرم النيل بكفر شكر فى القليوبية

إزالة 15 مبنى متعدي على حرم النيل بكفر شكر فى القليوبية

إزالة 15 مبنى متعدي على حرم النيل بكفر شكر فى القليوبية

إزالة 15 مبنى متعدي على حرم النيل بكفر شكر فى القليوبية

إزالة 15 مبنى متعدي على حرم النيل بكفر شكر فى القليوبية