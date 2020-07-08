شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار خط صرف صحي وغرق شارع الصادق الأمين في الإسماعيلية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انفجر خط الطرد المركزي الخاص بالصرف الصحي بشارع الصادق الأمين بمنطقة أرض الجمعيات بحي ثالث الإسماعيلية، ما أدى إلى غرق الشارع بمياه الصرف بالكامل وحصار الآلاف من المواطنين في منازلهم.

وأرسل مواطنون استغاثات عاجلة لرئيس مجلس الوزراء، فيما طالب الأهالي اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بزيارة ميدانية لإنقاذهم من الرائحة الكريهة التي تسود المنطقة، محذرين من خطورة الموقف في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأكد سعيد مغربى، من سكان الشارع، أن الماسورة الرئيسية للصرف الصحي انفجرت ووصل ارتفاع الصرف بالشارع إلى نحو ربع متر، ما أصاب المواطنين بالشلل التام، وعجزوا عن تحريك سياراتهم.

وأضاف أنه أبلغ مسؤولي الجمعية المشتركة التي تتولى إدارة منطقة الجمعيات لكن أحد لم يتحرك، محملا المحافظ المسؤولية.

وناشد هيثم سعيد، من سكان المنطقة، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالتدخل العاجل، مؤكدًا أن الصرف الصحي حول حياة المواطنين إلى جحيم، لافتًا إلى أن مسؤولي المحافظة يؤكدون أن أرض الجمعيات تتبع الجمعية المشتركة وكلاهما يتنصلان من المسؤولية رغم أن المحافظة تتولى تحصيل قيمة النظافة على فواتير الكهرباء، كما أن فواتير المياه والصرف يتم دفعها بانتظام دون أي خدمات.

وأكد محمد صابر، نائب رئيس حي ثالث الذي تقع في نطاقه منطقة أرض الجمعيات، أن المنطقة تتبع الجمعية المشتركة ولا تتبع الحي، مطالبًا الجمعية المشتركة بالتدخل لسحب الصرف الصحي.

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وأكد سيد سعد، رئيس الجمعية المشتركة، أن محطة الصرف الصحي بمنطقة أرض الجمعيات تحتاج إلى اعتمادات مالية لتطويرها، وجارٍ تدبيرها، ووعد بسحب الصرف خلال ساعات، وهو ما لم يحدث.

انفجار ماسورة صرف صحي في الإسماعيلية

انفجار ماسورة صرف صحي في الإسماعيلية