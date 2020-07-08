شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 50 حالة تعدٍ على أملاك الدولة في حملة مكبرة بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت محافظة البحر الأحمر الأربعاء حملة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ً بتنفيذ قرارات الإزالة على الجميع دون استثناء أو تمييز بين المواطنين، أسفرت عن إزالة 50 حالة تعدٍ في مدينة الغردقة فقط.

وقال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في بيان أصدرته المحافظة، إن اليوم شهد بداية الموجة الـ16 لإزالة التعديات، مشددًا على تنفيذ جميع قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة في كل مدن المحافظة من شمالها إلى جنوبها بجانب تكثيف الحملات للتصدي لأعمال البناء المخالف والعشوائي، وإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة حتى سطح الأرض، ومنع محاولات استغلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن الموجة الـ16 تشمل جميع الأراضي التي لا يجوز تقنين أوضاعها ومخصصة منفعة عامة للدولة، والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه، وكذا الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين.