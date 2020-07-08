شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا أمام مجلس الأمن: يجب تشجيع مبادرة «إعلان القاهرة» لحل الأزمة الليبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، إنه على المرتزقة الخروج من ليبيا، مضيفا: «يجب نزع أسلحة المليشيات، ويجب خروج كل القوات الأجنبية من ليبيا».

أضاف في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن لمناقشة تطور الأوضاع في ليبيا، الأربعاء، إنه يجب تشجيع مبادرة إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية والتوصل إلى تسوية سياسية لحل الأزمة الليبية.

وتابع: «يجب احترام مبادئ مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية»، داعيًا إلى ضرورة «إنشاء آلية لمراقبة إيرادات النفط الليبي».