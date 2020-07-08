شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشارك في جلسة مجلس الأمن حول ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يشارك سامح شكري‬، وزير الخارجية، في جلسة ⁧‫مجلس الأمن‬⁩ التابع ⁧‫للأمم المتحدة‬⁩ حول ⁧‫ليبيا‬⁩ والمنعقدة الآن عبر تقنية «الفيديو كونفرانس». أعلن ذلك المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 77,279

تعافي 21,718

وفيات 3,489

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