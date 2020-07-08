القوى العاملة: صرف 331 مليون جنيه للعاملين بالسياحة والنسيج وقطاعات أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، استكمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة، صرف إعانات الطوارئ للعاملين في القطاعات المتضررة من فيروس كورونا وفي مقدمتها قطاع السياحة، والغزل والنسيج وأخرى، والتي تصل إلى 331 مليونا و652 ألف جنيه، لنحو 288 ألفًا و737 عاملًا يعملون في 2898 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وبحسب بيان اليوم، يأتي الصرف بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة من كورونا (كوفيد-19)، وفي مقدمتها السياحة المتضررة.

وأوضح الوزير، أن إجمالي أعداد المتقدمين للصندوق لصرف الإعانات القطاعات المتضررة من كورونا وصل حتى الأن 3356 بقطاعات السياحة والغزل والنسيج وقطاعات أخرى قطاع عام وخاص بعد استكمال الصرف يتبقى 458 منشأة جارٍ استكمال بياناتهم تمهيدًا للصرف.

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وأصار الوزير، إلى أنه بالنسبة لقطاع السياحة (خاص وعام) تم صرف 196 مليونا و373 ألفا و791 جنيها لنحو 189 ألفا و313 عاملا يعملون في 2700 منشأة.

وبالنسبة لقطاع الغزل والنسيج (خاص وعام) تم صرف 98 مليونا و702 جنيه لنحو 76 ألفا و675 عاملا يعملون في 97 منشأة ، كما تم صرف 36 مليونا و576 جنيها لنحو 22 ألفا و931 عاملا يعملون في 101 منشأة قطاع خاص وعام.

وأكد سعفان، وضع قواعد للصرف للقطاعات المتضررة خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذي بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.