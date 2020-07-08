الأسبوع المقبل.. "الأعلى للإعلام" يبحث مد فترة تلقي طلبات توفيق أوضاع وسائل الإعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في تصريحات أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم الأربعاء، إن المجلس سيبحث خلال جلسته مطلع الأسبوع المقبل، إمكانية مد مهلة توفيق الأوضاع بالنسبة إلى وسائل الإعلام المختلفة، والتي من المقرر أن تنتهي 16 أغسطس المقبل، على أن يتم مدها لمدة 3 أشهر، وهو ما سيتخذ المجلس قرارًا بشأنه.

وتنص المادة الثانية من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، على أن يتوجب على وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، والتي تم العمل بها بدءًا من 17 فبراير الماضي.

وكان مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ذكر أنه وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 1295 لسنة 2020، فقد تضمن القرار أن تعد الفترة من 17 مارس الماضي حتى الأسبوع الماضي مدة وقف بالنسبة إلى مواعيد سقوط الحق والمواعيد الإجرائية الجنائية بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، فإن المجلس سيدرس مد فترة توفيق الأوضاع لوسائل الإعلام لمدة 3 أشهر.

وأضاف المصدر أنه كان من المقرر أن تنتهي فترة توفيق الأوضاع في أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن المجلس سيدرس في أول اجتماع له مد فترة توفيق الأوضاع حتى شهر نوفمبر المقبل.