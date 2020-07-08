محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على مهتز نفسيا تشاجر مع أحد المواطنين بمنطقة شبرا؛ وذلك عقب تداول صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وكانت تداولت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة لأحد الأشخاص ومدون أسفلها "تشاجر هذا الشخص مع أحد المواطنين بمنطقة شبرا". ونجح رجال مباحث القاهرة في كشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية سالف الزكر، وتبين أنه مهتز نفسيا وله معلومات جنائية مسجلة وأنه دائم المبيت بالطريق العام بدائرة قسم شرطة روض الفرج. وتمكنت قوة أمنية من استهدافه وضبطه وجرى تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد تداول صورة على "فيس بوك".. ضبط مهتز نفسيا تشاجر مع مواطن في شبرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.