مصر | لا توجد شبهة جنائية.. تقرير الطب الشرعي في مصرع شاب بدار السلام

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لا توجد شبهة جنائية.. تقرير الطب الشرعي في مصرع شاب بدار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلمت نيابة دار السلام الجزئية تقرير الطب الشرعي في واقعة سقوط شاب من أعلى سطح عقار بمنطقة دار السلام أثناء إجراء صيانة لطبق الدش، وأكد التقرير أنه لا توجد شبهة حول الحادث، وأن سبب الوفاة بسبب أختلال توازنه فأدى إلى سقوطه ووفاته فى الحال.

وتلقي الرائد أحمد مختار معاون مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغا من أهالي شارع سيد سويلم، مفاده سقوط شاب من أعلى سطح عقار، وبالانتقال والفحص عثر على جثة المدعو "ع.ح"، مصاب بكسور في انحاء متفرقة من الجسد، توفي على إثرها.