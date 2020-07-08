مصر | لا توجد شبهة جنائية.. تقرير الطب الشرعي في مصرع شاب بدار السلام

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لا توجد شبهة جنائية.. تقرير الطب الشرعي في مصرع شاب بدار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تسلمت نيابة دار السلام الجزئية تقرير الطب الشرعي في واقعة سقوط شاب من أعلى سطح عقار بمنطقة دار السلام أثناء إجراء صيانة لطبق الدش، وأكد التقرير أنه لا توجد شبهة حول الحادث، وأن سبب الوفاة بسبب أختلال توازنه فأدى إلى سقوطه ووفاته فى الحال.
وتلقي الرائد أحمد مختار معاون مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغا من أهالي شارع سيد سويلم، مفاده سقوط شاب من أعلى سطح عقار، وبالانتقال والفحص عثر على جثة المدعو "ع.ح"، مصاب بكسور في انحاء متفرقة من الجسد، توفي على إثرها.
وبعمل التحريات تبين انه أثناء صعود الضحية لسطح العقار محل سكنه لصيانة الدش وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
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واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية "إتجار بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة".
وضبط فيهما "شخصان" بنطاق محافظتي "الجيزة، الدقهلية"، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (9 آلاف جنيه مصري) وعملات أجنبية بما يعادل (20095 جنيه مصري) تم ضبطها نقديًا، وكذا عملات أجنبية بما يعادل (1763750 جنيه مصري) تم ضبطها مستنديًا.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.
وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.
وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر") وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.