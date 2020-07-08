مصر | الاستعلام عن حالة 4 طلاب ثانوية إثر اصطدام سيارتهم بشجرة في حلوان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الاستعلام عن حالة 4 طلاب ثانوية إثر اصطدام سيارتهم بشجرة في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حلوان الجزئية جنوب القاهرة، باستخراج تصريح دفن طالب بالثانوية العامة لقى مصرعه إثر اصطدام سيارة يستقلها بشجرة بمنطقة مجمع المدارس، وطالبت بالاستعلام عن الحالة الصحية لأربع طلاب أخرين كانوا معه أثناء عودتهم من امتحانات الثانوية العامة تمهيدا للاستماع إلى أقوالهم.

وتلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها وقوع حادث مروري بمدخل مدينة حلوان، ووقوع وفيات ومصابين، وبالانتقال والفحص تبين اثناء عودة 5 طلاب من امتحانات الثانوية العامة، وحال استقلالهم سيارتهم الملاكي اصطدموا بشجرة.

وأسفر الحادث عن مصرع طالب يدعى كريم محمود، فيما اصيب كلا من "ابراهيم عدلي - عبدالرحمن هاني- أحمد سعد حسن-مصطفى هاني"، وتم نقل المصابين إلي المستشفي العام لتلقي العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات. اقرأ أيضا.. كشف ملابسات واقعة مقتل مُسنة

وفى سياق أخر... نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، في كشف ملابسات واقعة مقتل مُسنة وسرقة مصوغاتها وضبط الجاني، وتم تحرير محضر بالواقعة. وتبلغ لقسم شرطة دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ من (مزارع، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه وفاة عمته (سن 84، ومُقيمة بذات العقار) وبها جرح بالرأس وسحجات متفرقة وسرقة مصوغاتها الذهبية "خاتم، قرط". Advertisements وتشكل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل، سبق اتهامه في 7 قضايا). وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه نظرًا لوجود صلة صداقة بينه وبين ابن شقيق المجني عليها وعلمه بإقامتها بمفردها، فعقد العزم على قتلها وسرقتها، وفي سبيل تنفيذ مخططه أعد سكين وتوجه إلى غرفتها، وحال قيامها بفتح باب الغرفة باغتها بالضرب على رأسها بمقبض السكين، فأودى بحياتها واستولى على خاتم وقرط ذهبي كانت تتحلى بهما وفر هاربًا، وتم بإرشاده ضبط المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية أقرا أيضا.. ضبط مسجل خطر بالمطرية