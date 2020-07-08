مصر | حفظ التحقيق حول واقعة حريق منزلين في مصر القديمة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حفظ التحقيق حول واقعة حريق منزلين في مصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة مصر القديمة اليوم الأربعاء، حفظ التحقيقات حول حريق شب في منزل وانتقل للآخر بعد التاكد من عدم وجود شبه جنائية، وقد تبين من تقرير المعمل الجنائي الذى تسلمته النيابة أن سبب الحريق ماس كهربائي قد التهم محتويات المنزل الأول وامتد للآخر.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق منزلين في مصر القديمة وانتقلت 5 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق.

وتجري عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.