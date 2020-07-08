مصر | جرعة عقاقير زائدة.. أقوال شهود العيان في واقعة انتحار سيدة بحلوان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جرعة عقاقير زائدة.. أقوال شهود العيان في واقعة انتحار سيدة بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت نيابة حوادث حلوان الكلية بجنوب القاهرة اليوم الأربعاء، إلى أقوال الشهود العيان فى واقعة ربة منزل أقدمت على الانتحار بتناول عقاقير زائدة بسبب سفر زوجها للخارج وعدم الإنفاق عليها وعلى أطفالها.

وقال الشهود أمام النيابة إن المجنى عليها كانت دائمة الشكوى من زوجها بسبب عدم انفاقه على أطفاله وكان يوجد خلافات زوجية كثيرة بينهم بسبب مصروف المنزل.

وأضافوا أن الزوج قرر السفر لدولة ليبيا منذ 8 أشهر ولم يرسل أموال لها للانفاق على أطفاله، مما دفعها للتخلص من حياتها.

كما صرحت النيابة العامة بدفن جثة المجنى عليها وتسليمها لذويها وذلك بعد إرسال بيان الصفة التشريحية.

تلقى المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفى العام، مفادها وصول ربة منزل في حالة إعياء شديدة وتوفيت فور دخولها.

وبالانتقال والفحص عثر على جثة "م.أ"، ربة منزل ومقيمة بمنطقة المثلث وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات

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واندلع حريق في كابل كهرباء أمام عقار سكني بمنطقة حدائق الأهرام، نطاق قسم شرطة الهرم، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، كان قد تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق، بالمنطقة (ح)، بمنطقة حدائق الأهرام.

وبدوره دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية تحت إشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق بكابل كهرباء، أمام أحد العقارات، وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق، قبل امتداده إلى العقارات المجاورة.

وأجرى القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.

وفي سياق آخر، كان اندلع حريق بمستشفي حميات إمبابة، بحي إمبابة شمال الجيزة، ونجحت محاولات قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر في الأرواح.

اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، قد تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة ونشوب حريق بمستشفي الحميات بمنطقة امبابة.

بدوره دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الحماية المدنية تحت إشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بـ4 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني، لمحاصرة النيران، ومنع تمددها، ونجحت المحاولات في السيطرة على الحريق، قبل وقوع أي خسائر في الأرواح.