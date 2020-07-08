مصر | قتل وحرق وتقطيع جثة.. 6 جرائم مروعة هزت الجيزة خلال 10 أيام

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قتل وحرق وتقطيع جثة.. 6 جرائم مروعة هزت الجيزة خلال 10 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت محافظة الجيزة العديد من جرائم القتل المأساوية خلال الفترة الآخيرة، ليقف العقل عاجزا عن إستيعابها، لبشاعتها، فمنهم من قتل في عز النهار، ومن قطعت جثتها وحرقت بـ"البوتاس"، وآخر قتل رميا بالرصاص داخل منزله ووسط أسرته، ومن قُتل في العاصمة الإدارية ورميت جثته في صحراء الجيزة، وآخرى قتلت لـ"غيرة شقيق زوجها منه"، وغيرهم من جرائم القتل وخلال الأسبوع الماضي، وقعت 6 جرائم مأساوية حيث أصبح القتل أمرًا هينًا على فاعله، ومن بين السطور التالية يرصد "الخليج 365" تلك الجرائم.

قتل مقاول

في مركز أطفيح عُثر على جثة مقاول متحللة، وملقاة بالصحراء، لتشكل أجهزة الأمن بالجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، ويتوصل جعود فريق البحث إلى أن المقاول محرر محضرا بتغيبه حال توجه إلى عمله بالعاصمة الإدارية، وتبين أن عاملين وراء قتله لوجود خلافات مالية بينه وبين أحدهما، حيث إستدرجاه، يوم الجريمة "يوم كتب كتابه"، بزعم توصيلهما، وألقى أحدهما على وجهه مسحوق شطة وخنقه الثاني، ولدي مقاومته لهما، ضرباه بقطعة حديدية على رأسه، ليسقطاه جثة هامدة ويتخلصا منه بمكان العثور عليه.

مقتل سيدة على يد شقيق زوجها

في مركز منشآة القناطر جريمة قُتلت سيدة على يد شقيق زوجها بعدما سدد لها 10 طعنات متفرقة بجسدها.. والسبب " غيران من أخوه اللي أصغر منه بـ7 سنوات، علشان إتجوز قبله، وأنجب طفلين.. حيث إستل الثلاثيني العمر سلاح أبيض سكين، وضرب زوجة شقيقه 10 طعنات متفرقة بجسدها، ليسقطها جثة هامدة أرضا، غارقة في دمائها، مستغلا تواجد خارج المنزل، لتتلقى أجهزة الأمن بالجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل بمركز منشأة القناطر، شمال قطاع اكتوبر.

وبالعرض على اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية للوقوف على ملابسات الجريمة، وظروفها ودوافعها، لتتنتقل قوة أمنية إلى مكان الجريمة، وبالفحص والمعاينة تبين مقتل سيدة بطعنات متفرقة بالجسد على يد شقيق زوجها، إثر وقوع مشادة كلامية بينهما، وتمكنت القوات من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته أقر بارتكابه الجريمة على النحو المشار إليه. قتلت زوجها رميا بالرصاص وفي منطقة الوراق الواقعة شمال محافظة الجيزة، دبرت سيدة أربعينية العمر لجريمة قتل زوجها بعدما إتفقت مع نجلها وجارها على قتله رميا بالرصاص داخل منزله، بدعوى تعرضهم لواقعة سرقة بالإكراه، ويوم تنفيذ جريمتهم توجه الجار رفقة سائق توك توك وآخرين بدعوى سرقة المجني عليه بالإكراه، على غير الحقيقة، حيث خدع الجار زملائه في الجريمة، وكان في نيته قتل التاجر داخل منزله بالإتفاق مع زوجته، ولدي دخولهم الشقة، إنقسم منفذي الجريمة إلى مجموعتين حيث تولت المجموعة الأولي إحتجاز الأم وأبنائها داخل غرفة، والمجموعة الثانية قتل الزوج رميا بالرصاص داخل غرفته، حيث قتل بطلق ناري بالرأس، وفر المتهمين هاربا بالتوك توك قيادة أحدهم، ولدي توجه الزوجة إلى غرفة زوجها واكتشافها قتله، أخذت تصرخ وتبكي حتي إلتم الجيران، كانها لم تفعل شيئا أو أنها العقل المدبر لقتل زوجها مقابل 500 ألف جنيه يتقاضاهم منفذ الجريمة، لتكشف أجهزة الأمن ملابسات الجريمة، وتتوصل إلى المتهمين بارتكابها وتتمكن من إلقاء القبض عليهم. قتل وحرق طفلة Advertisements وغرب المحافظة تحديدا منطقة الطالبية، وقعت جريمة قتل مأساوية لطفلة لم تبلغ سوي 12 سنة، "فجر أسامة" حيث دفعت ثمن علاقة غير شرعية إستمرت لمدة عامين بين والدتها الأربعينية العمر، وسباك يكبرها بـ"10 سنوات"، لتخطف الطفلة بعد خدعها بشراء "موبايل جديد "، وتحرق ثم تقطع جثتها، وتوضع داخل خزان مياه بمادة كاوية بوتاس، وتتحلل جثتها تماما، ليتبقي منها.. "شوية عظام"، ليقول محمد عبد العال مدرس وعم الطفلة فجر: أخويا أسامة، مندوب مبيعات أربعيني العمر، متزوج عبير "والدة فجر"، منذ أكثر من 20 سنة، ولديهما ولد وبنت، محمود عمره 19 سنة، وفجر عمرها 12 سنة، وكانوا يقيمون داخل شقة بمنطقة المعتمدية، بحي بولاق الدكرور، ومنذ حوالي 16 يوما، انتقلوا إلى السكن في شقة أخرى بمنطقة العروبة، بحي الهرم "قانون جديد"، ويوم الجريمة توجهت فجر لمقابلة عشيق والدتها "عيد" لتخبر أصحابها في العقار سكنها الجديد.

"رايحة أقابل خالو أخد منه الموبايل الجديد"، لتختفي بعدها الطفلة في ظروف غامضة دون أن يعرف آحدا مكانها سوي والدتها، وبحلول الليل أخبرت عبير زوجها وأسرتها عن علاقتها المحرمة بـ"عيد" الذي كان يمارس معها الرذيلة بدعوي علاجها الروحاني، على مدار سنتين رغم أنه منفصل عن زوجته لعدم قدرته على الإنجاب وأنها عرفته على أسرتها لعلاجهم بالقرآن.. قائلة: "كان بيخلي الجن يكتفني علشان العلاقة، وصورني صور وفيديوهات مخلة، خلال علاقتنا، هددني بها عند طلبي إنهاء العلاقة، علشان كده طلبت ننقل من الشقة بتاعتنا في المعتمدية ونروح نسكن في شقة جديدة"، وبإستدراج المتهم عن طريق إبنها لعلمه بعلاقة والدته به، اعترف بقتله الطفلة وحرقها، ثم تقطيع جثتها، ووضعها في خزان مياة يحتوي على مادة كاوية "بوتاس"، ليخفي جثتها تماما ويتخلص من العظام بإلقائها في القمامة. قتل بهدف السرقة وفي شارع الثلاثيني بحي الطالبية، إتفق سائق توك توك وبائع دواجن، وعامل بمقهي على قتل محام لمرورهم بأزمة مالية وتراكم الديون على سائق التوك توك، حيث توجهوا إليه في شقته، مستغلين تواجده بمفرده وتعدوا عليه بالضرب بالسكين محدثين إصابته بطعنات متفرقة بجسده، ولم يتركوه إلا جثة هامدة، وإستولوا على مبلغ 19 ألف جنيه، هاتفين محمول، وفروا هاربين إلى محافظة الإسكندرية، للإختباء داخل شقة مستأجرة بحي المنتزه، لتحدد أجهزة الأمن بالجيزة، تنسيقا مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وتتمكن القوات من القبض عليهم، وإقتيادهم إلى ديوان القسم، وبحوزتهم باقي المبلغ المسروق. جريمة قتل بسبب خلاف حول تجارة المخدرات وفي مركز أوسيم، نفذ مزارع وشقيقه جريمة قتل عمرها أربعة شهور، وذلك لقتل والد المجني عليه "صميدة"، نجل المزارع منذ أربعة أشهر لوجود خلافات بينهما حول تجارة المخدرات، وذلك لرفض دفع نجل المزارع، إتاوة ثمنها ألف جنيه من الفرد الواحد.. "ابنك اللي قالنا مندفعش ليك فلوس تاني إتصرف معاه"، وهذا ما رفضه الأب ليقتل نجل المزارعى رميا بالرصاص، ويسجن على إثرها حتي الآن، لكن عائلة القتيل "نجل المزارع"، قرروا الثأر لنجلهم.. "إحنا صعايدة ولازم ناخد حقنا، وثأر إبننا"، حيث إنتظر المزارع وقوع مشاجرة بين نجل المحبوس "صميدة"، وآخر حول تجارة المخدرات، أصاب خلالها "صميدة"، الآخر بطلقات نارية نقل على إثرها إلى المستشفي.