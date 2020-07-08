أخبار مصر | الآثار: تطوير الميادين التراثية بالقاهرة والإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الآثار: تطوير الميادين التراثية بالقاهرة والإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه في إطار أعمال الدولة لتطوير القاهرة الخديوية ستقوم وزارة السياحة والآثار بدورها في تطوير عدد من الميادين التراثية.

وأشار وزيري في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن التطوير في القاهرة سيشمل عدد من الميادين التاريخية العريقة وهي ميادين طلعت حرب وميدان الأوبرا وميدان العتبة.

وأضاف أن التطوير ليس قاصرًا على ميادين القاهرة الخدوية بل سيمتد إلى ميادين الإسكندرية، وهو مت يؤهل لعودة هذه المدن الرئيسية لرونقها الأول مما سيجعل منها عامل جذب سياحي أساسي.

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وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الوزارة بدأت بالفعل في ترميم قصر السكاكيني باشا وذلك في إطار خطة عامة من الحكومة لترميم وتأهيل عدد من الميادين التراثية. وأضاف وزيري في تصريحات صحفية له اليوم، أن أعمال ترميم قصر السكاكيني ستتضمن الترميم الميكانيكي وهو تنظيف الاتساخات والتراكمات، وكذلك معماري، ثم الترميم الدقيق والذي يستغرق وقتًا طويلًا. وأشار وزيري إلى أن وقت ترميم قصر السكاكيني غير محدود حيث سيستغرق وقته اللازوم للخروج به في أفضل صورة. ومنشئ القصر هو حبيب باشا السكاكيني والذي عش في الفترة من 1841 إلى 1923م، حيث توفي عن عمر ناهز الـ 82 عامًا، وبنى حبيب باشا السكاكيني قصره عام 1897م، وسميت المنطقة بعد بناء القصر على اسم صاحبه، والسكاكيني باشامن أصل سوري هاجرت أسرته إلى مصر في القرن التاسع عشر. وكان عمر حبيب في هذا الوقت 16 عام، وترعرع السكاكيني على أرض مصر، وبدا حياته العملية في صناعة السكاكين وتجارة الأسلحة، ومن هنا اكتسب لقبه "السكاكيني"، ثم اتجه إلى أعمال البناء والمقاولات، وكون ثروة لا بأس بها، وتدريجيًا أصبح أحد أشهر وأغنى أهالي القاهرة. الموقع يقع قصر السكاكيني في حي الظاهر بالقاهرة، وهو في وسط ميدان أطلق عليه "ميدان السكاكيني"، وتصل مساحته إلى 2698 متر مربع، وقام بالأعمال الإنشائية للقصر المكتب الهندسي الاستشاري الإيطالي العالمي في روما. Advertisements التخطيط العام للقصر قبل بناء القصر كانت المنطقة التي يوجد بها حاليًا عبارة عن بركة مياه، على الجانب الشرقي للخليج المصري، تُعرف ببركة "قراجا التركماني"، قبل أن تؤول ملكيتها وما حولها إلى السكاكيني باشا، بحكم المزاد الصادر من محكمة مصر المختلطة في العاشر من يونيو في عام 1880م. وما أن انتقلت ملكية البركة وما جاورها إلى حوزة السكاكيني، حتى شرع في ردمها وبناء قصره الفخيم الذي يقع في منتصف الحي الموجود حاليًا، لتلتقي عنده كل الطرق المؤدية إلى هذا الحي، مما كان له أثر بالغ في التوسع العمراني بهذه المنطقة شمالًا وشرقًا، طوال القرنين التاسع عشر والعشرين. اقرأ أيضًا... متحف قصر المنيل ينشر صورة ومعلومة