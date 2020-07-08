أخبار مصر | الأزهر: لن نسمح بالغش في امتحانات الثانوية وعقاب فوري للمخالفين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأزهر: لن نسمح بالغش في امتحانات الثانوية وعقاب فوري للمخالفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، خلال المؤتمر الصحفي لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأربعاء، أن امتحان الفلسفة والمنطق للقسم الأدبي بالشهادة الثانوية، مر بدون شكاوى تتعلق بعدم مناسبته للوقت المقرر للامتحان والذي زاد إلى ساعتين بدلًا من ساعة ونصف عن العام الماضي، إضافة إلى عدم وجود أي نقاط من خارج المنهج.

وشدد الشيخ على خليل، على أن الأزهر لن يسمع بالغش أو عدم الالتزام داخل اللجان، مؤكدًا أن المخالفين ستتخذ ضدهم الإجراءات القانونية الرادعة، مشيدًا بحالة الانضباط والهدوء والالتزام بالاجراءات الاحترازية سواء من الطلاب أو المراقبين.

كما أوضح فضيلته عدم صحة الأخبار المتداولة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، والتي تتعلق بإلغاء امتحانات شهادات القراءات، مؤكدًا أن هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة، وأن الأخبار الرسمية التي تصدر عن الأزهر يتم نشرها على الصفحة الرسمية للأزهر الشريف وبوابته الإلكترونية، لافتًا أن 8 أغسطس القادم هو بداية أعمال امتحانات الدور الأول للقراءات بمراحلها الثلاث للعام 2019-2020، والتي تنتهي يوم 17 من نفس الشهر، منوهًا أن الأزهر قد نشر عبر بوابته الالكترونية جداول امتحانات القراءات في كافة المراحل والتخصصات.

وأشار خليل إلى أن غرفة العمليات ولجان المرور المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وغرف المتابعة الميدانية والتتبع الإلكتروني، قد تمكنت اليوم من ضبط وتسجيل عدد من حالات الغش والمخالفات، وتمثلت الحالات في الآتي:-

- عدد (4) حالات غش بالهاتف المحمول.

- عدد(7)حالات غش ورقي.

- إلغاء ندب (1) رئيس كنترول للإخلال بالواجب الوظيفي.

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- عدد ( 23 ) حالة إخلال ما بين شطب على إجابات أو تمزيق

- إلغاء ندب زائرة صحية لإهمالها وتقصيرها في مساعدة الطلاب

- قبول عذر عدد (4) أعضاء لظروفهم الصحية

- تعطل عدد(3) أجهزة كشف معادن

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية