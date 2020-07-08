أخبار مصر | رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كلية الدعوة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كلية الدعوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اليوم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، لجان امتحانات كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة.

وأشاد رئيس الجامعة، حسب بيان المركز الإعلامي، بما لمسه من إجراءات احترازية على أرض الواقع تمثلت في رش وتطهير وتعقيم لكافة قاعات الكلية، والتي تتم بانتظام قبل وبعد أداء الامتحانات، حرصا على سلامة الطلاب، بجانب مراعاة التباعد الاجتماعي في تنظيم الطلاب بلجان الامتحانات، مع التشديد على ارتداء جميع الطلاب للكمامات الطبية مراعاة للظروف الحالية في مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى تواجد الإشراف الطبي على مدار الساعة.

كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور أحمد حسين، عميد الكلية، والذي وجه الشكر لرئيس الجامعة وقيادات الجامعة على حسن التوجيه والمتابعة الدائمة والمستمرة لكافة كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، إضافة إلى توفير كافة الأدوات والوسائل المعينة على إنجاح العملية الامتحانية.

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توجهت الطالبة آية نصر، طالبة بكالوريوس طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، بخالص الشكر والتقدير لمؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة إيناس طلعت، عميدة الكلية.

وقالت الطالبة آية نصر قبيل أداء امتحانات مادة طب أسنان الأطفال، اليوم، حسب بيان المركز الإعلامي، إن متابعة وتواصل قيادات جامعة الأزهر الدائم والمستمر معها، خلال فترة تعافيها وعلاجها، إضافة إلى إتصال فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر عليها هاتفيا، كان لهم الأثر الطيب في التخفيف عنها خلال تلك الظروف العصيبة التي مررت بها.

من ناحية أخرى أشاد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي تطبقها الكليات بدقة على أرض الواقع، وذلك خلال تفقده لجان امتحانات كلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، والتي تمثلت في تهيئة المناخ المناسب للطالبات من الإضاءة الكافية والتهوية اللازمة، إضافة إلى التباعد الاجتماعي والحرص على ترك مسافات بين الطالبات، والتزام الطالبات والمشرفين بلبس الكمامات، وتوفير وكافة وسائل التطهير والتعقيم.

جدير بالذكر أن رئيس الجامعة اصطحب الطالبة آية نصر في سيارته وأوصلها للجنتها لأداء الامتحان، وقد رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة نواب رئيس الجامعة الدكتور مصطفى عبدالغني والدكتور محمد أبوزيد الأمير والدكتور محمود صديق، والدكتور طارق سلمان، وكان في استقبالهم الدكتورة إيناس طلعت، عميدة الكلية، والدكتوره ياسمين المهدى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتوره مني حسام الدين مندور وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث.