شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير 50 خزان مياه شرب بمستشفيات العزل وعيادات التأمين الصحي في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مهندس محمد بدرى محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى في سوهاج، إن الشركة انتهت من تطهير أكثر من 50 خزان مياه شرب بمستشفيات العزل ومطار سوهاج الدولي وعيادات التأمين الصحى ومديرية الأمن، لضمان وصول المياه النظيفة.

وأكد «بدرى»، في تصريحات، الأربعاء، أن الشركة اتخذت كافة الإجراءات الإحترازية أثناء عملية تطهير الخزانات لحماية العاملين من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى تطهير خزانين بمستشفى القلب والجهاز الهضمي سعة 100 متر مكعب، وخزانين بمركز الأورام سعة 120 مترًا مكعبًا بمركز الأورام، و6 خزانات بمستشفى الهلال سعة 50 متر مكعب، وخزان بمستشفى سوهاج الجامعي سعة 500 متر مكعب، وخزان بمبنى الحالات الحرجة سعه 60 مترًا مكعبًا، و8 خزانات بالمبنى المطور بمستشفى سوهاج الجامعي.