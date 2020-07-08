شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة في الأسعار.. «تموين شمال سيناء» تعلن بدء حجز أضاحي العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء البدء في حجز أضاحي عيد الأضحى المبارك، بناء على توجيهات المحافظ اللواء محمد عبدالفضيل شوشة. وأوضح المحاسب فتحي راشد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، سداد مبلغ 200 جنيهًا لجدية الحجز بإدارة التعاون الاستهلاكي بالمديرية في العريش. وقال «راشد» إنه يتم استلام باقي المبلغ بعد وصول الأضاحي واحتساب سعر الكيلو القائم بقيمة 60 جنيه قابل للعجز والزيادة. بدوره، وجه المحافظ بحظر إقامة أي تجمعات لبيع الأضاحي الحية في غير الأماكن المخصصة، للحفاظ على البيئة والنظافة العامة، مع تكثيف أعمال النظافة بجميع قطاعات المحافظة، ورفع وإزالة جميع تراكمات القمامة والمخلفات. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 77,279

تعافي 21,718

وفيات 3,489

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