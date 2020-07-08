محافظ أسيوط يتفقد أعمال تجميل وتطوير كورنيش الترعة الإبراهيمية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال تجميل وتطوير شوارع وميادين حي شرق مدينة أسيوط، بمشاركة وحدة الإنقاذ السريع وجهاز التجميل بالمحافظة، لمتابعة تنفيذ الأعمال ضمن خطة المحافظة لتطوير شوارع وميادين المحافظة واستكمال منظومة النظافة. رافق المحافظ خلال الجولة خالد مصطفى، مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة، وأسامة أنور، نائب رئيس حى شرق، وطاهر محمد، رئيس جهاز التجميل. وتابع المحافظ أعمال تطوير وتجميل كورنيش الترعة الإبراهيمية وغسيل الأرصفة ودهان البلدورات والأسوار وشفط الأتربة والرمال من الشوارع باستخدام سيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة وغسيل الجداريات وتهذيب الأشجار بشكل جمالي، فضلًا عن استكمال أعمال تعقيم وتطهير الشوارع والميادين لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية. وأشرف أيمن محروس، رئيس حي شرق أسيوط، على أعمال تجميل وغسيل شارع كورنيش الترعة الابراهيمية وميدان الحرب والسلام بإستخدام معدات وحدة الانقاذ السريع وجهاز التجميل بالمحافظة. محافظ أسيوط يتفقد كورنيش الترعة الإبراهيمية وميدان الحرب والسلام محافظ أسيوط يتفقد كورنيش الترعة الإبراهيمية وميدان الحرب والسلام محافظ أسيوط يتفقد كورنيش الترعة الإبراهيمية وميدان الحرب والسلام محافظ أسيوط يتفقد كورنيش الترعة الإبراهيمية وميدان الحرب والسلام الوضع في مصر Advertisements

اصابات 77,279

تعافي 21,718

وفيات 3,489

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