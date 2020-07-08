شكرا لقرائتكم خبر عن الأول من نوعه في مصر.. محافظ بورسعيد يتفقد مصنع إنتاج الإطارات بالمنطقة الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأربعاء، مصنع إنتاج إطارات السيارات في المنطقة الصناعية، الذي يعمل بتكنولوجيا ألمانية وسواعد مصرية، ويعد الأول من نوعه في مصر.

رافق المحافظ خلال الجولة نائبه المهندس عمرو عثمان، واللواء علاء المالكي، مدير المنطقة الصناعية، وإبراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة المصنع.

وتفقد "الغضبان" أرض المرحلة الثانية بالمصنع، التي تقام على مساحة ٢٠ ألف م٢، وتهدف إلى التوسع في إنتاج إطارات الدراجات النارية لتصل إلى ٤٠ ألف إطار يوميا، وكذلك إطارات السيارات الملاكي بطاقة إنتاجية ٥ آلاف إطار يوميا.

وقال المحافظ إن المصنع وفر فرص عمل لأكثر من ٦٠٠ شاب وشابة من أبناء المحافظة في مرحلتة الأولى بمرتبات مرتفعة وتأمين صحي واجتماعي ومواصلات وخدمة مجتمعية.

وأشار المحافظ إلى أن المصنع ينتج لدول الشرق الأوسط، وأن باكورة إنتاج المصنع تم طرحها بالسوق المحلي والتصدير لثلاثة دول في الأيام الأولى للتشغيل.

وأبدى المحافظ فخره بما تم إنجازة خلال عامين ونصف منذ بدء العمل بالمشروع الذي أصبح الآن صرحا صناعيا نفتخر بوجودة بالمنطفة الصناعية، مؤكدا أن العاملين بالمصنع يسطرون ملحمة وطنية بعد نجاهم في غزو منتجاتهم للأسواق المحلية والعالمية.

Advertisements

ويقام المصنع على مساحة 75 ألف متر مربع، باستثمارات أكثر من 3 مليارات جنيه، ويوفر أكثر من 5000 فرصة عمل مع اكتمال مراحله، وبدأت خطوط الإنتاج الأولى في المصنع بإنتاج إطارات الدراجات النارية والجرار الزراعي والشوكة واللوادر والقاطرات الزراعية.

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يتفقد أول مصنع مصري لإنتاج الإطارات بالمنطقة الصناعية

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يتفقد أول مصنع مصري لإنتاج الإطارات بالمنطقة الصناعية

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يتفقد أول مصنع مصري لإنتاج الإطارات بالمنطقة الصناعية