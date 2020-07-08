شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين بالقاهرة عن مصر: تجمعنا صداقة عميقة.. ومستعدون للتعاون في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج، اليوم الأربعاء، إن مصر نجحت بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الحصول على نتائج مرضية أدت إلى انخفاض حالات الإصابات على مدار الأيام الماضية بفيروس كورونا المستجد، مشيدًا في الوقت نفسه بسلسلة الإجراءات للحفاظ على تخفيف تداعيات الفيروس اقتصاديًا، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي له عبر شبكة الإنترنت.

وأشار إلى أن مصر والصين لديهما شراكة استراتيجية وصداقة عميقة، وأن بلاده على استعداد تام لتوفير كافة أشكال التعاون في مواجهة الفيروس، موضحا أن هناك ما يقرب من 18 لقاحًا دخل إلى مرحلة التجارب السريرية منها 7 لقاحات صينية، مضيفًا بأن بلاده تسير في طليعة العالم في المعركة للوصول إلى علاج، لافتًا إلى أن بلاده ستمد مصر باللقاح الجديد، الذي تلقى الجيش الصيني الضوء الأخضر والموافقة لاستخدامه لعلاج مصابي فيروس كورونا، بعد أن طورته وحدة أبحاثه مع شركة «كانسينو بيولوجيكس»، وأثبتت التجارب السريرية أنها آمن وفعال إلى حد ما.

وأشار، لياو ليتشيانج، إلى أن طريق الحرير الصحي، سيصب في صالح مصر، حيث إن هناك شراكة استراتيجية بين البلدين، وهذا الاقتراح كان للرئيس شي جين بينج دشنه في زيارة لأوزباكستان، بهدف تحسين المنظومة الصحية في تلك الدول وتعزيز التعاون في مجال التدريب وتوحيد الجهود المشتركة للوقاية والسيطرة على الوبائيات.

وأضاف السفير أن إصدار قانون الأمن القومي الوطني لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، يهدف لحماية الأغلبية العظمى من مواطنين هونج كونج، مشيرًا إلى أن هناك قوى غربية تسعى للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، مؤكدًا أن هذه المنطقة جزء لا يتجزأ من الصين، والتدخل يعني التدخل في شؤون الصين.

وأشار السفير إلى أن قانون الأمن الوطني يستهدف 4 فئات من الجرائم، الانفصالية والتخريب والأنشطة الإرهابية والتآمر مع بلد أجنبي، ما يعني أنه لحماية الأغلبية ولمعاقبة الفئة القليلة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة اعتمدت ما يسمى بإعلان حقوق الإنسان وهو ما ينتهك بشكل صارخ القانون الدولى ويتدخل بشكل سافر في الشؤون الداخلية الصينية، لافتًا إلى أن بلاده حكومة وشعبًا تعارض هذا القانون.

وتابع: ما يحدث في شينشيانج هو محاربة الإرهاب والتطرف لاسيما بعد انتشار أنشطة إجرامية، نافيًا أن ما يحدث يتعلق بدين أو عرق، مؤكدًا أنه لم تحدث عملية إرهابية واحدة منذ 3 سنوات، مؤكدًا أن حرية الاعتقاد منصوص عليها في الدستور الصينى، وفى شينشيانج يوجد بها 23 ألف مسجد، بموجب مسجد لكل 500 فرد تقريبا.

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ودعا ليتشيانج، المصريين لزيارة هونج كونج لمعرفة الحقائق حول المنطقة خاصة بعد التصريحات الأمريكية التي تندد بقانون الأمن القومي الذي أقرته بكين مؤخرًا على المنطقة.