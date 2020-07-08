شكرا لقرائتكم خبر عن بالمستندات.. تطور جديد في أزمة إنعام سالوسة مع «أبراج زايد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبل أيام، وجهت الفنانة إنعام سالوسة، شكوى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن وجود أبراج عدد أدوارها 20 دور بمدينة الشيخ زايد، الأمر الذي يعد مخالفا للقانون، مشيرة إلى أن هناك عدد من سكان المدينة رفعوا قضية ولكن رُفضت بعد عام وأكثر من التقاضي.

من جانبها، أكدت وزارة الطيران المدني أنه «لم يتم مخاطبة الوزارة الطيران من قبل إنعام سالوسة أو أي جهة أخرى بشأن إقامة مشروع أبراج زايد بالشيخ زايد، بينما تم إخطار الوزارة بتاريخ ١٥/٦/٢٠١٩ بصحيفة الطعن رقم ٣٥٣٤٧ لسنه ٧٣ ق من قبل المستشار نائب هيئة قضايا الدولة وطلب موافاتهم بالمعلومات والمستندات المتعلقة بموضوع الدعوى والتعقيب، ومن ثم فقد تم إخطار المستشار نائب هيئة قضايا الدولة بتاريخ ٦/٨/٢٠١٩ بأن موقع وعنوان الأبراج محل التداعى يقع داخل منطقة الارتفاق الجوى لمطار ٦ أكتوبر».

وفي تطور جديد لأزمة الفنانة إنعام سالوسة مع «أبراج زايد»، حصلت «المصري اليوم» على مستندات تؤكد إنه تم إخطار ومخاطبة وزارة الطيران المدني، مُمثلة في وزير الطيران المدني، بشأن إقامة مشروع أبراج زايد، إذا قام المحضر بالانتقال إلى محل عمل سيادة المعلن إليهم جميعًا، وتم إعلانهم بشكل بصورة من الصحيفة، وتسليم كلاً منهم صورة الصحيفة، وتكلفتهم بالحضور أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الدائرة الثالثة، التي عُقدت في تمام التاسعة صباحًا، الخميس 14 نوفمبر 2019.

مستند يؤكد إعلان وزارة الطيران المدني بشكوى إنعام سالوسة ضد أبراج زايد

كانت الفنانة إنعام سالوسة قد كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»: «إلى السيد رئيس الجمهورية كل عام وسيادتكم بخير، أنا مواطنة مصرية أشكو إليك وقضيتي لا تخصني وحدي بل تخص آلاف الأسر ممن يسكنون في مدينة الشيخ زايد والتي ستصبح مدينة نصر ببناء أبراج من عشرين دور بالمخالفه للقانون، ورفعنا قضية ولكنها رفضت شكلا بعد عام وأكثر من التقاضي».

وأضافت الفنانة: «كما قالت المحكمة رفعت ممن ليس له صفة أي إننا ليس لنا الحق في الشكوي ولهذا لم أجد سوى سيادتكم أشكو إليه، المدينة صممت بنيتها التحتية ومرافقها على بدروم وأربعة أدوار فقط، والآن تقوم إحدى الشركات ببناء أبراج من عشرين دور بالمخالفة للقانون، ولم يكن لدى هذه الشركه التصريح ببناء أبراج ولكنه ظهر بعد شهر ونصف، من إقامة القضية، ومن أعطي التصريح لهذه الشركة هو نفسه من رفض من قبل إعطاء تصريح ببناء ثلاثه أدوار زيادة لمستشفى الشيخ زايد بسبب عدم تحمل المرافق».

وأوضحت الفنانة إنعام سالوسة، أنهم طلبوا ردا من وزير الطيران كونها قريبة من مطار سفنكس، وهل هناك تعارض؟ ولكن دون استجابة، مشيرة إلى أنه «تم تسليم الحديقة المركزية للمدينة للمستثمر وضمها إلى مشروع الأبراج 60 فدان تقريبًا، وتغير نشاطها من منفعة عامة إلى منفعة خاصة وتغير اسمها من زايد إلى زد».

Advertisements

وأكدت الفنانة أنه تم تحرير محضر بشأن الحديقة وتم التأشير عليه من وكيل النيابة للتحريات، ولم يبلغوا بالنتيجة، قائلة: «سيدي الرئيسي نحن لا نريد سوى تحقيق العدالة وتطبيق القانون وانقاذ المدينة من الدمار، ملحوظة صغيرة من خصص الأرض للشركة الدكتور مصطفى مدبولي، ومن افتتح الحديقة المركزية وضمها إلى مشروع الأبراج الدكتور مصطفى مدبولي».