شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توقيع الكشف الطبي لراغبي الترشح لمجلس الشيوخ في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في بنى سويف، الأربعاء، بدء توقيع الكشف الطبي لراغبي الترشح لمجلس الشيوخ، وتتضمن إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لبيان خلو الراغبين في الترشح من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات، وذلك من خلال التحليل بالمعمل المشترك التابع للمديرية، وبالتنسيق مع المجلس الطبي «القومسيون»، ومستشفى الصحة النفسية بالمحافظة.

وأشار الدكتور أحمد بغدادي، المدير العلاجي بمديرية الصحة، والمتحدث الإعلامي، إلى تخصيص المستشفى التخصصي ومستشفى ناصر العام للكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، يوميا من 9 صباحا حتى 7 مساءً، مقابل سداد التكلفة الفعلية التي تقررها وزارة الصحة، على أن يكون سداد الرسوم المقررة في مديرية الصحة.

جاء ذلك خلال التقرير اليومي الذي يعرضه وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد يوسف، على المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، لمتابعة مستجدات المنظومة الصحية، والجهود المبذولة في تنفيذ توجيهات وتكليفات الدولة، وخطة المحافظة في هذا الشأن، والتي تتضمن أيضا جهود مجابهة كورونا وغيرها من جهود المنظومة الصحية في مختلف المجالات الطبية والعلاجية.

وطالب محافظ بني سويف بالعمل على توفير التيسيرات اللازمة والالتزام بتوجيهات وزارة الصحة فيما يتعلق بتوقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح في انتخابات مجلش الشيوخ المقبلة، وذلك حسبما أصدرته الهيئة الوطنية للانتخابات بهذا الشأن، مشددا على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وفقا للإجراءات والتعليمات المتبعة.

من جهته، أكد وكيل الوزارة أنه جار تنفيذ تعليمات الوزارة فيما يتعلق بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين، التي تعتبر شرطا أساسيا وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات لإمكانية الترشح لذلك الاستحقاق الديمقراطي، مشيرًا إلى استمرار الاجتماع بكافة الأطراف المعنية لمناقشة آلية العمل، وسيتم اطلاع محافظ بني سويف بشكل لحظي بكل المستجدات في هذا الشأن بجانب مستجدات الملف الصحي في كافة المناحي.

Advertisements