شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يعلن إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني للعلامات التجارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني للعلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال موقع جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث يستطيع العميل الدخول على الموقع الإلكتروني لجهاز تنمية التجارة الداخلية وحجز الخدمة التي يريدها قبل التوجه لمكتب السجل التجاري للحصول على الخدمة التي تتيح له معرفة يوم ذهابه لمكتب السجل، وأيضا الوقت المحدد له للتواجد، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن التحول الرقمي وميكنة الخدمات تسهيلا على العملاء ومنعا التزاحم للوقاية من كورونا.

وأوضح المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن هناك ما يقرب من 15 مكتب سجل تجارى منتشرة بالمحافظات، أصبحت تتلقى طلبات تسجيل العلامات التجارية بجانب طلبات السجل التجاري كمرحلة أولى وهما مكاتب «مكتب جنوب القاهرة، مكتب المنصورة، مكتب المنيا، مكتب شبين الكوم، مكتب بنها، مكتب الإسماعيلية، مكتب بورسعيد، مكتب دمنهور، مكتب المحلة الكبرى، مكتب قنا، مكتب سوهاج، مكتب أسيوط، مكتب الغردقة، مكتب الإسكندرية، مكتب الجيزة»، على أن يتم تعميمها خلال الفترة المقبلة في مختلف مكاتب السجل التجارى البالغ عددهم 96 مكتب سجل تجارى على مستوى الجمهورية ليستقبلوا أيضا طلبات العلامات التجارية.

وأضاف الوزير، أنه تزامنا مع الاحتفال بأعياد ثورة 30 يونيو تم إطلاق أولى خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية عبر موقعه الإلكتروني وهى خدمة حجز معاملة لتأدية خدمة بالسجل التجاري أو العلامات التجارية والنماذج الصناعية، وأنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم أجمع بعد جائحة (COVID-19) فإن التباعد بين المواطنين أصبح أمراً ضروريا، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية لحماية كل من العملاء والموظفين وذلك بفروع تأدية خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية سيساهم إتاحة خدمة «حجز معاملة» بصورة مسبقة عن طريق المنصة الإلكترونية للجهاز مزايا عديدة.

وأشار إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الأرشفة الالكترونية لأرشيف الإدارة العامة للعلامات التجارية، حيث تمت أرشفة ما يقرب من 150 ألف ملف بالتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية من خلال شركة ITBLOCKS، كما تم التنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID (تمويل أرشفة المتبقي من الملفات والتي تصل إلى ما يقرب من 160 الف ملف علامة تجارية وذلك للبدء في التحول إلى الإيداع الإليكتروني.

ولفت الوزير، إلى تلقى جهاز تنمية التجارة الداخلية ما يقرب من 100 طلب تسجيل علامة تجارية يوميا أي ما يعادل 2000 طلب شهريا كما تم الانتهاء من البت في عدد 21544 تظلم من يناير2017 حتى مايو 2020 وأيضا الانتهاء من كافة الأعمال الإدارية المتراكمة بالإدارة «تصدير قرارات الفحص، قرارات لجان المعارضات – الإخطارات، فتح الملفات وغيرها» كذلك تم الاستعانة بعدد 13 من شباب الخدمة العامة للمشاركة في الانتهاء من الأعمال المعلقة بالأقسام المختلفة بالإدارة.

من جانبه، أشار الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى تسجيل ما يقرب من 70099 علامة تجارية في الفترة من 2017 وحتى يونية 2020 فيما بلغ عدد تسجيل طلبات النماذج الصناعية عن نفس الفترة 6511 طلبا. وأكد «عشماوي» أن الجهاز نجح في حجز مقعد دائم للمكتب المصري في مقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف ونجحت العلامات التجارية في أن يكون لمصر مندوب دائم في المنظمة العالمية للملكية الفكرية لأول مرة منذ إنشائها لفترة سنتين وتجدد ضمن منافسة شديدة بين 103 دول، خلال الدورة 59 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) التي عقدت في مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية، وأن المندوب المصري استلم العمل في يناير 2020.

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وأعلن عشماوي، عن استحداث خدمة الاطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز، حيث تم نشر قواعد بيانات العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة داخل مصر من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز كخدمة متميزة تتيح لجمهور المتعاملين مع الإدارة الاطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية المختلفة قبل تقديم طلبات تسجيل جديدة الأمر الذي من شأنه الحد من الالتباس والخلط والتشابه مع العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة بالفعل.