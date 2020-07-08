شكرا لقرائتكم خبر عن ملك نجلي محافظ سابق.. هدم مخالفات بفيلاتين في الغردقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أزالت قوات إنفاذ القانون بمديرية أمن البحر الأحمر، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، مخالفات بناء لفيلاتين رقمي (٢٦و٢٧) ك/2 بمنطقة تقسيم مجاويش بالغردقة، ويحملان قرار هدم ٢٠٩ و٢١٠ لسنة ٢٠١٧، مملوكتين لنجلي أحد محافظي البحر الأحمر السابقين، تنفيذا للقانون وتم إزالة المخالفات دون أي اعتراض.

كانت محافظة البحر الأحمر قد أصدرت بيانا بعدم وجود أي استثناءات لقرارات الإزالة الصادرة للمنشآت المخالفة.

هدم مخالفات بفيلاتين ملك لنجلي محافظ سابق للبحر الأحمر في الغردقة

هدم مخالفات بفيلاتين ملك لنجلي محافظ سابق للبحر الأحمر في الغردقة

هدم مخالفات بفيلاتين ملك لنجلي محافظ سابق للبحر الأحمر في الغردقة