شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يتفقد مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية الرئيسية بمديرية الصحة للوقوف على المخزون الحالي من الأدوية، وطالب بتوجيه لجنة من التفتيش والمتابعة بالمحافظة لفحص وجرد مخزن المستلزمات والمهمات الطبية التابع لمديرية الصحة بمنطقة حى غرب.

يأتي ذلك للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في مستشفيات العزل ومختلف المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة. وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والأمنية والصحية للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» والتعامل معها.

وتفقد محافظ أسيوط مخازن الأدوية الرئيسية بجوار مستشفى الرمد رافقه خلالها الدكتورة راندا رفعت مدير عام إدارة الصيدلة بالمديرية، والدكتورة إيناس ناجي مدير إدارة التموين الدوائي، والدكتور أحمد مرعى مدير إدارة التفتيش الصيدلي، وتفقد غرف تخزين الأدوية بأنواعها وخاصة الأدوية المستخدمة في مستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والعامة بالإضافة إلى شنط العلاج الخاصة بمرضى فيروس كورونا المستجد وتأكد من توافرها بكميات كبيرة لسد احتياجات مستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والعامة وتابع دفاتر الصادر والوارد من الأدوية، مشدداً على ضرورة توفير مخزون استراتيجي من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات وتوفير الشنط الخاصة بعلاج حالات العزل المنزلي والمخالطين بكافة القرى والمراكز.

كما تفقد مخزن المستلزمات والمهمات الطبية الإقليمي بحي غرب أسيوط رافقه خلالها الدكتور نسرين عبدالرحمن مسؤول المستلزمات الطبية بالمديرية وتفقد أقسام المخزن وشاهد أنواع المستلزمات الطبية والوقائية المستخدمة في مستشفيات العزل والمستشفيات المركزية للتعامل مع مرضى فيروس كورونا المستجد كما تفقد مخازن الأجهزة الطبية والمهمات والمستلزمات الخاصة بجميع المستشفيات.

وتابع نسب التوزيع والاحتياجات وكلف لجنة التفتيش والمتابعة بالمحافظة بفحص وجرد المخزن بالكامل وعمل تقرير كامل عن كميات المستلزمات والمهمات الطبية الموجودة والاحتياجات المطلوبة وفقاً لمعدلات الاستهلاك الحالية. وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة للكميات المتوفرة واحتياجات المستشفيات ومخاطبة وزارة الصحة بالاحتياجات بصفة مستمرة لتوفير مخزون استراتيجي من المهمات والمستلزمات فضلًا عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية وشروط السلامة المهنية والأمن بجميع المخازن لحمايتها من الأخطار.

وتابع محافظ أسيوط سير العمل بمستشفى الإيمان العام، وأكد على ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتشغيل بوابات التعقيم بالمستشفى بصفة مستمرة، والتأكيد على تلبية كافة احتياجات المرضى وتحسين الخدمات المقدمة لهم.



Advertisements

محافظ أسيوط يتفقد مخازن الأدوية

محافظ أسيوط يتفقد مخازن الأدوية

محافظ أسيوط يتفقد مخازن الأدوية

محافظ أسيوط يتفقد مخازن الأدوية