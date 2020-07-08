شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين أول منصة رقمية للدراسات العليا بـ«طب أسيوط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن تدشين أول منصة رقمية للدراسات العليا لخدمة شباب الأطباء بقسم أمراض النساء والتوليد، مشيداً بتلك الخطوة التعليمية والبحثية الهامة. وأوضح الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب، أن هذه المنصة التعليمية مثلت لطلاب الدراسات العليا صورة طيبة للتعاون بين إدارات الجودة والتعليم الإلكتروني وقسم التوليد وأمراض النساء مما يعكس حالة الاستقرار والتميز العلمي داخل جوانب كلية الطب.

وأشار إلى أن المنصة تعد نشاط علمي متميز تعمل على تشجيع الطلاب على زيادة مهارات شباب الأطباء في استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة والسعي نحو تعلم مهارات جديدة، مع استغلال إمكانيات الجامعة والكلية في تطبيق النظم الحديثة في التدريب والتقييم. ولفت الأستاذ الدكتور محمود عبدالعليم، منسق المنصة التعليمية، إلى المدى الكبير من تفاعل طلاب الدراسات العليا فور إطلاق المنصة حيث تم تسجيل ١٢١ طالب دراسات عليا على المنصة أدى منهم الامتحان التكويني الأول ١٠٢ طالب، موضحاً على اشتمال المنصة الإلكترونية على محاضرات ومحاضرات صوتية وامتحانات تكوينية دورية تهدف إلى تمكين الطالب من التدريب المستمر.

وأشار منسق المنصة إلى تعاون الدكتورة هبة عطية بإدارة الجودة الانتهاء في تسجيل عدد 121 طبيبا على المنصة التعليمية ولكل منهم username and password.