شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الثقافة تطلق خدمة «تظلمات المباني التراثية» إليكترونيا الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أطلقت وزارة الثقافة ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري خدمة تقديم التظلمات عن تسجيل المباني ذات الطابع المعماري المتميز وفقا للقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ عبر موقعه الرسمي تيسيرا على المواطنين، وفي إطار خطة الدولة للتحول الرقمي. صرح المهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز، أن خدمة تقديم التظلمات لأصحاب العقارات التراثية من خلال موقع الجهاز الرسمي جاءت ضمن خطة وزارة الثقافة لتقديم خدماتها الكترونيا، للتيسير على المواطنين، لافتا إلى أنه سيتم تفعيل الخدمة عبر موقع الجهاز www.urbanharmony.org بدء من يوم الأحد المقبل ١٢يوليو ٢٠٢٠. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 77,279

تعافي 21,718

وفيات 3,489

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