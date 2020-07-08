شكرا لقرائتكم خبر عن «بنها للتأمين الصحي»: انخفاض ملحوظ لمصابي «كورنا» المترددين على المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد منير مدير مستشفى التأمين الصحي ببنها، انخفاض ملحوظ في أعداد المصابين بفيروس كورونا، من المترددين على المستشفى خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترات السابقة، مشيرا إلى أنه مؤشر جيد أن تعبر مصر الأزمة بسلام.

وقال «ناجي» في تصريح له، إن معدل الشفاء جيد جدا ويخرج ويتعافي يوميا من 10 إلى 15 مصابًا بالفيروس، ويغادرون المستشفي بعد تلقيهم العلاج اللازم وفقا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية.