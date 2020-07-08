شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تعلن بيانًا بحالات كورونا: إيجابية 29 حالة من إجمالي 251 بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، بيانًا بحالات كورونا المستجدة، حيث سجلت المحافظة زيادة في عدد حالات الاشتباه والإصابة والشفاء.

وقال الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن اجمالي عدد الحالات المشتبه فيها على مستوى المحافظة بلغ 251 حالة، حيث تم حجزهم وسحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه وإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليلها، وقد وردت نتائج جميع العينات، والتي تفيد إيجابية 59 حالة، وسلبية 52 حالة أخرى، وهناك 3 حالات لا زالت تحت البحث، إلى جانب عزل 137 حالة منزليًا بدون أخذ عينات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه بالنسبة للحالات الإيجابية، فقد تم حجز 6 حالات في مستشفى العريش العام، و٧ حالات في مستشفى بئر العبد المركزي، وتم شفاء 23 حالة، وبلغت حالات الوفاة 12 حالة بواقع 9 حالات من العريش، وحالتين من الشيخ زويد وحالة من نخل بوسط سيناء، وهناك 11 حالة تم عزلها منزليًا.

وأشار إلى أن اإجمالي حالات الشفاء بلغ 142 حالة، منها 23 حالة من الحالات المحجوزة في المستشفيات، و119 حالة من المعزولة منزليًا، وهناك 18 حالة لا تزال تحت العزل المنزلي.