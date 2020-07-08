شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يقف دقيقة حداد على روح «العصار».. ومدبولي: فقدنا أخًا عزيزًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا ذات الأولوية على أجندة الحكومة في المرحلة الراهنة. واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتعبير عن الأسى والحزن لرحيل الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الذي وافته المنية مساء أمس الأول.

وقال: لقد فقدنا أخًا عزيزًا علينا جميعًا، قامة عظيمة خدم مصر في فترة شديدة الدقة والصعوبة، بعد ثورة 2011، وكذلك بعد ثورة 2013، وسيشهد التاريخ لهذا الرجل ودوره الوطني العظيم، مع جميع قيادات القوات المسلحة في هذه الفترة الدقيقة من عمر الوطن.

وأضاف مدبولي: «لم يتأخر الفريق العصار يومًا في تنفيذ أي مهام تطلب منه، وكان يعكس دائمًا انضباط المدرسة التي تربى فيها، وهي مدرسة القوات المسلحة المصرية، وعقب توليه وزارة الدولة للإنتاج الحربي قام بنهضة كبيرة في كل قطاعات الوزارة، ولقد شرفت بزمالتي مع الراحل الكريم الفريق محمد العصار، الذي أدى مهامه حتى آخر لحظة، وعند زيارتي له قبل وفاته، كان كما عهدته دومًا راضيًا بقضاء الله، مبتسما وبشوشا كعادته، وهادئ النفس، ونتمنى من الله أن يدخله فسيح جناته، جزاء ما قدمه للوطن من جهود كبيرة.

وفي هذا الصدد، توجه رئيس الوزراء بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل الكريم، ولشعب مصر، داعيًا الله أن يرزقنا جميعًا الصبر والسلوان. ودعا الدكتور مصطفى مدبولي جميع الوزراء للوقوف دقيقة حدادًا على روح الفريق محمد سعيد العصار.