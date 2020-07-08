شكرا لقرائتكم خبر عن 8 توصيات لـ«مؤتمر الذكاء الاصطناعي» بـ«حاسبات حلوان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت فعاليات المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعى لطلاب مرحلة البكالوريوس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان، والذي عقد تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة، والدكتور أسامة إمام عميد الكلية، ولفيف من عمداء الكليات بالجامعة وعمداء كليات الحاسبات بالجامعات المصرية.

ويأتي هذا المؤتمر عقب تبني الكلية مشروع باحث صغير من طلاب البكالوريوس من حيث كتابة البحوث بطريقة احترافية طبقا للمواصفات العلمية العالمية من حيث التنسيق ومراعاة نسب الاقتباس وحداثة الأفكار حيث تم إرسال عدد كبير من بحوث الطلاب المقدمة فترة أزمة كورونا إلى مجلات عالمية، وتكملة لبناء شخصية باحث صغير تبنت كلية الحاسبات جامعة حلوان فكرة جديدة ألا وهى مؤتمر علمى لبحوث طلاب البكالوريوس وهو مؤتمر لم يسبق له نظير بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى بالوطن العربى.

وأبرز المؤتمر مهارات الطلاب فى المجالات المختلفة، وشهد المؤتمر حضورا كبيرا من أساتذه وطلاب قرابة 200 مشارك، وخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات التي ركزت على عدد من القضايا وهي إقامة علاقات وفتح قنوات تواصل بين الجامعات ومؤسسات التعليم المختلفة للاستفادة من تجارب الآخرين في توظيف التكنولوجيا، وتعزيز و تشجيع التعلم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المختلفة، وتحديث المقررات والمناهج الدراسية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة فيها، وتوفير البنية التحتية المناسبة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مؤسسات التعليم المختلفة.

وأوصى المؤتمر بضرورة توفير ميزانية مناسبة لتوفير التكنولوجيا الحديثة لمؤسسات التعليم المختلفة، والعمل على إعادة تأهيل شبكات الاتصال (السلكية و اللاسلكية) الوطنية للاستفادة القصوى من إمكانيات التعلم الإلكتروني، وتحديث أساليب التدريس والارتقاء بها لكي تتماشى مع متغير التكنولوجيا الحديثة والتركيز على الأساليب التدريسية التي تكون قادرة على استيعاب هذا المتغير بشكل إيجابي وفعّال، وإجراء المزيد من الدراسات المتعلقة بإمكانيات ومدى فاعلية أشكال تكنولوجيا المعلومات والاتصال المتنوعة في العملية التعليمية.

عقدت فعاليات المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعي أون لاين عن طريق برنامج Zoom تحت إشراف نخبة من أساتذة كلية الحاسبات وهم الأستاذه الدكتورة/ منال عبدالقادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والاستاذ الدكتور/سيد عبد الجابر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والاستاذة الدكتورة أمل ابوطبل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة والأستاذة الدكتورة/ منى محمد نصر رئيس قسم نظم المعلومات و الاستاذة الدكتورة هالة عبدالجليل رئيس قسم علوم الحاسب.

Advertisements