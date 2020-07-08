أخبار مصر | عودة العاملين بديوان عام محافظة الجيزة والمديريات بكامل طاقتها

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 04:23 مساءً - انت الان تقراء خبر عودة العاملين بديوان عام محافظة الجيزة والمديريات بكامل طاقتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عودة العمل في كافة أجهزة المحافظة الديوان العام والأجهزة التابعة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات وغيرها، بكامل طاقتها البشرية على أن يكون حضور العاملين بالتناوب "50% و50%" عدا الإدارات والتخصصات التي يرى رئيس الجهة حضورها بدون تناوب.

ووجه المحافظ بضرورة التزام جميع الجهات باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والاحتياجات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما يحظر التواجد داخل المحافظة ووحداتهاوأجهزتها ومرافقها العامة بدون ارتداء الكمامات الواقية.

وشدد محافظ الجيزة على أن تلتزم جميع الجهات بتقديم خدماتها للمواطنين، وبالاسلوب الذى يحقق الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والوقائية والاحتياطات الصحية، ويلغى كل قرار يخالف قرار المحافظ.

غلق قاعة أفراح بالجيزة ومصادرة محتوياتها

قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، بإخلاء فرح مقام بإحدى القاعات بمركز أبو النمرس، من المعازيم.

وأغلقت الأجهزة القاعة وتشمعيها، قبل بدء حفل الزفاف، ومصادرة جميع محتوياتها، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

كما أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية، بالعديد من المناطق، لمتابعة خطط الرصف والتطوير الجاري تنفيذها داخل المحافظة.

Advertisements

وتفقد محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمحور المنصورية للوقوف على نسب التنفيذ على أرض الواقع، إلى جانب العمل على إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء تطوير شامل لمحور المنصورية لكونه أحد الطرق الهامة المؤدية للمناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة.

كما تفقد أعمال التطوير الجارى تنفيذها بميدان الرماية وطريق الفيوم بحي الهرم، وتدبيش وتطوير ترعة المريوطية.

المحافظ تفقد أيضًا، شارع ترسا للوقوف علي نسب تنفيذ أعمال إزالة العقارات التي تم نزع ملكيتها وتعويض قاطنيها لتنفيذ مشروع توسعه وتطوير محور ترسان موجهًا بسرعة إزالة مخلفات إزالة المبانى وخاصة القواعد الخرسانية بالأرض واستكمال مجهودات الإزالة يوميا لاستكمال مخططات التطوير للشارع.

وخلال الجولة شدد المحافظ على رؤساء الأحياء بالتصدي بكل حزم لكافة صور مخالفات البناء وأشكال التعدي، مشيرا إلى أنه لن يسمح بالتراخي والتهاون في حق الدولة ومواجهة تلك المخالفات بدون تراخي أو تقصير وازاله المخالفات حتي سطح الارض لردع المخالفين.

وتابع المحافظ، أعمال رصف وتطوير شارع الشعب بحي العمرانية، وذلك بعد توسعته وتنفيذ طبقه الرصف النهائية به كأحد المحاور المرورية البديلة والموازية لشارع الهرم، مشيرا أنه تم إزالة كافة التعديات الموجودة بالشارع وتوسعته ما يساهم في تحقيق سيولة مرورية للمنطقة.

ولفت إلى أنه تم إزالة 3 حالات تعدٍ على أرض زراعية بمساحة 525 مترا، بناحية كفر طرخان و9 حالات بناء مخالف لعقارات بكفر عمار بمركز ومدينة العياط، وازاله عقار مخالف مقام على مساحة 300 متر بمنطقة أبو غالب بمركز منشأة القناطر.

وأضاف أنه تم استكمال إزالة 7 طوابق من برج مخالف مكون من 13 طابق والكائن بشارع الرشاح بالعزبة الشرقية بمدينة الحوامدية.

أكد محافظ الجيزة انه تم استكمال الإزالة ببرج مخالف بشارع رائد السلام مع شارع عبد الصمد الجابري واستكمال ازاله برج اخر بشارع المنشية بحي الهرم، بالإضافة إلى إزالة برج مخالف مكون من ١٢ دور بمنطقه أرض الببسي بحي العمرانية بالإضافة الي ازاله عقار مخالف بارض الاخلاص بحي الطالبية.