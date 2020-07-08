جامعة حلوان تعلن توصيات المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعي لطلاب حاسبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أعلنت جامعة حلوان عن توصيات المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعي لطلاب مرحلة البكالوريوس بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى، وذلك في ختام فعاليات المؤتمر.

وقالت الجامعة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن هذا المؤتمر يأتي عقب تبني الكلية مشروع باحث صغير من طلاب البكالوريوس من حيث كتابة البحوث بطريقة إحترافيه طبقا للمواصفات العلمية العالمية من حيث التنسيق ومراعاة نسب الإقتباس وحداثة الأفكار.

حيث تم إرسال عدد كبير من بحوث الطلاب المقدمة فترة أزمة كورونا إلى مجلات عالمية، وتكمله لبناء شخصية باحث صغير تبنت كلية الحاسبات جامعه حلوان فكرة جديدة ألا وهى مؤتمر علمى لبحوث طلاب البكالوريوس وهو مؤتمر لم يسبق له نظير بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالوطن العربي.

وشهد المؤتمر حضور كبير من أساتذة وطلاب قرابة 200 مشارك، وخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات التي ركزت على عدد من القضايا وهي:

- إقامة علاقات وفتح قنوات تواصل بين الجامعات ومؤسسات التعليم المختلفة للاستفادة من تجارب الآخرين في توظيف التكنولوجيا.

- تعزيز و تشجيع التعلم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المختلفة.

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- تحديث المقررات والمناهج الدراسية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة فيها.

- توفير البنية التحتية المناسبة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مؤسسات التعليم المختلفة.

- توفير ميزانية مناسبة لتوفير التكنولوجيا الحديثة لمؤسسات التعليم المختلفة.

- العمل على إعادة تأهيل شبكات الاتصال (السلكية و اللاسلكية) الوطنية للاستفادة القصوى من إمكانيات التعلم الإلكتروني.

- تحديث أساليب التدريس والارتقاء بها لكي تتماشى مع متغير التكنولوجيا الحديثة و التركيز على الأساليب التدريسية التي تكون قادرة على استيعاب هذا المتغير بشكل إيجابي و فعّال.

- إجراء المزيد من الدراسات المتعلقة بإمكانيات ومدى فاعلية أشكال تكنولوجيا المعلومات والاتصال المتنوعة في العملية التعليمية.

وعقدت فعاليات المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعي أونلاين عن طريق برنامج Zoom تحت إشراف نخبة من أساتذة كلية الحاسبات وهم الأستاذه الدكتورة منال عبدالقادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور سيد عبد الجابر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والاستاذة الدكتورة أمل أبو طبل وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع والبيئه والأستاذة الدكتورة منى محمد نصر رئيس قسم نظم المعلومات و الاستاذة الدكتورة هالة عبدالجليل رئيس قسم علوم الحاسب.