بالصور.. بدء تسكين طلاب جامعة القاهرة المغتربين بالمدن الجامعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

بدأت مدن جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، في استقبال وتسكين طلاب الفرق النهائية المغتربين للإقامة بها خلال فترة انعقاد الامتحانات والتي تبدأ بالجامعة اعتبارًا من يوم السبت 11 يوليو حتى 25 أغسطس وذلك لكل كلية على حدة، ويقتصر التسكين على الطلاب المقيمين في المدن قبل أزمة فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، إن عملية تسكين طلاب الفرق النهائية المغتربين تتم في غرفة منفصلة لكل طالب مع مراعاة أقصى درجات الاحتراز الممكنة للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين في المرتبة الأولى وفوق أي اعتبار واتخاذ الإجراءات الصارمة والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ووجه رئيس الجامعة، بتوفير الرعاية الطبية الفائقة للطلاب، واتخاذ أعلى التدابير الاحترازية لمنع العدوى والحفاظ على سلامة الطلبة، كما وجه بتقديم وجبات جافة وطازجة يختار منهما الطلاب حسب رغبتهم خلال فترة إقامتهم بالمدن.

وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر عقد امتحانات حضورية تحريرية لطلاب السنوات النهائية البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، على أن تبدأ أعمال الإمتحانات بكافة الجامعات والمعاهد، ويترك لمجالس الجامعات اعتماد المواعيد والجداول وفقا لظروف كل جامعة على حده، مع مد العام الجامعي حتى 15 سبتمبر المقبل.