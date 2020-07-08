مدبولي يرأس اجتماع الحكومة لمناقشة عدد من الملفات أبرزها "كورونا".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، بمقر المجلس.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع تقريرًا عن الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في ظل الانخفاض الملحوظ في عدد الإصابات اليومية، بالإضافة إلى متابعة توافر المطهرات والكمامات في الأسواق بأسعار مناسبة.

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ويناقش الاجتماع توافر السلع الغذائية في الأسواق بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى استعداد الحكومة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتوافر الشوادر لبيع اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين.

ويناقش المجلس ملف التصالح في مخالفات البناء، حيث وصل عدد طلبات التصالح إلى 325 ألفًا، حيث اجتمع رئيس الوزراء أمس مع عدد من الوزراء المعنيين؛ لتحديد قيمة التصالح التي سيتم دفعها.

ويناقش المجلس تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن توفير التمويل اللازم لبناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية لشريحة محدودي الدخل والشباب، وذلك على مستوى الجمهورية.