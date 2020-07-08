محمد اسماعيل - القاهرة - قالت وزارة الثقافة، ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إنها تطلق خدمة تقديم التظلمات عن تسجيل المباني ذات الطابع المعماري المتميز وفقًا للقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ عبر موقعه الرسمي؛ تيسيرًا على المواطنين.
وصرَّح المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، في بيان اليوم الأربعاء، بأن خدمة تقديم التظلمات لأصحاب العقارات التراثية من خلال موقع الجهاز الرسمي جاءت ضمن خطة وزارة الثقافة في تقديم خدماتها إلكترونيًّا، وتهدف إلى التيسير على المواطنين.
وأكد أبوسعدة أنه سوف يتم تفعيل الخدمة على موقع الجهاز www.urbanharmony.org، بدءًا من يوم الأحد المقبل الموافق ١٢ يوليو ٢٠٢٠.
كانت هذه تفاصيل خبر بدءًا من يوم الأحد المقبل.. "التنسيق الحضاري" يطلق خدمة تظلمات المباني التراثية "أون لاين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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